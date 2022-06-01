***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.06.2022 15:39
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un ana yatırım stratejisi, Fon yöneticisin hedefi, önceden belirlenmiş ve düzenli olarak takip edilen risk ile en yüksek mutlak getiriyi elde etmektir. Fon, ağırlıklı olarak yabancı borsalarda kote olmuş yabancı şirketlerin ortaklık paylarına, tahvillerine ve yabancı ülkelerin ihraç ettiği tahvil ve bonolara ve bunlar üzerine yazılmış türev araçlara yatırım yapar. Bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği temel yöntem, uluslararası piyasalarda işlem gören şirketlerin ortaklık payları, sabit getirili ürünler, pariteler, endeksler ve emtialar üzerine yazılmış olan türev araçları kullanarak önceden belirlenmiş ve düzenli olarak takip edilen riskler doğrultusunda getiri maksimizasyonu yapmaktır. Dolayısıyla, belirli dönemlerde fonun performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir. Yatırımcı Bilgi Formunda yer verilmiştir
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0082191 3 0 Bulunmamaktadır 0 Bulunmamaktadır 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033885
BIST
18:052.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 21,67
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
18:0516,4164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0210
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
18:0517,5602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0615
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5003
18:05971,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,55
|Açılış
|: 971,94
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|496,60
|83.393.817
|% 9,99
|
|ULUUN
|15,65
|235.848.071
|% 9,98
|
|MZHLD
|80,55
|18.006.866
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|2.388.558
|% 9,97
|
|AKSEN
|23,22
|445.309.771
|% 9,94
|
|PSGYO
|12,96
|257.874.855
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|34.491.629
|% -9,97
|
|MEPET
|3,25
|26.322.620
|% -7,41
|
|AVTUR
|2,15
|2.575.838
|% -6,93
|
|METRO
|1,11
|78.133.821
|% -6,72
|
|THYAO
|49,54
|3.854.315.993
|% -0,72
|
|SASA
|37,78
|2.065.915.145
|% 3,56
|
|GARAN
|15,05
|1.926.755.161
|% 3,44
|
|KRDMD
|15,00
|1.789.604.001
|% 2,04
|
|SISE
|21,00
|1.747.206.833
|% 0,10
|
|EKGYO
|2,81
|1.112.568.088
|% -2,09
|
|YKBNK
|4,74
|1.414.219.560
|% 2,82
|
|DOHOL
|4,01
|1.162.921.997
|% 0,00
|
|KARSN
|7,29
|1.423.370.796
|% 4,29
|
|AKBNK
|8,46
|1.549.087.385
|% 1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3983
|16,4128
|% 0,11
|
|Euro
|17,5136
|17,5718
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,4175
|20,5199
|% -0,96
|
|Frank
|16,9448
|17,0469
|% -0,49
|
|Riyal
|4,3570
|4,3789
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|5,80
|
|Altın Gr.
|972
|973
|3,29
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,80
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|0,10
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,63
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AKSEN
Yüzde 8.62 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 691, 557 adet işlem
-
17:58PETUN
Yüzde 4.52 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 127, 201 adet işlem
-
17:57TIRE
Yüzde 6.24 oranında artışla 20.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 334 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, EKGYO, PGSUS
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, KOZAL