***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.06.2022 15:39
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0029 1,05 0 Bulunmamaktadır 0 Bulunmamaktadır 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033888
BIST
16:052.585
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 37,42
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
16:0516,4391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0437
|Açılış
|: 16,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
16:0517,6875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0658
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5427
16:05976,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,50
|Açılış
|: 976,89
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,05
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler16:04
|PENTA
|496,60
|78.929.885
|% 9,99
|
|MZHLD
|80,55
|17.820.635
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|2.109.276
|% 9,97
|
|MRGYO
|1,69
|27.611.629
|% 9,74
|
|AKSEN
|23,04
|323.025.195
|% 9,09
|
|PSGYO
|12,96
|249.529.133
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,84
|29.889.854
|% -8,68
|
|AVTUR
|2,18
|2.227.927
|% -5,63
|
|MEPET
|3,33
|21.041.492
|% -5,13
|
|METRO
|1,13
|71.918.611
|% -5,04
|
|THYAO
|49,66
|3.115.289.385
|% -0,48
|
|SASA
|38,18
|1.625.495.573
|% 4,66
|
|KRDMD
|15,01
|1.322.762.892
|% 2,11
|
|SISE
|21,20
|1.278.373.559
|% 1,05
|
|KARSN
|7,26
|1.154.558.713
|% 3,86
|
|EKGYO
|2,85
|922.629.774
|% -0,70
|
|YKBNK
|4,77
|1.085.663.710
|% 3,47
|
|DOHOL
|4,06
|838.771.210
|% 1,25
|
|KARSN
|7,26
|1.154.558.713
|% 3,86
|
|SKBNK
|1,30
|189.766.244
|% 1,56
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4262
|16,4438
|% 0,30
|
|Euro
|17,6508
|17,6762
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,6518
|20,7554
|% 0,18
|
|Frank
|17,0654
|17,1682
|% 0,22
|
|Riyal
|4,3725
|4,3944
|% 0,25
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|8,90
|
|Altın Gr.
|976
|976
|7,04
|
|Cumhuriyet
|6.475
|6.573
|-2,00
|
|Tam
|6.472
|6.633
|30,18
|
|Yarım
|3.128
|3.208
|14,60
|
|Çeyrek
|1.569
|1.604
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,92
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,20
|
|B. Petrol
|118
|118
|2,02
|
Seans Raporu
16:04
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-
16:19DERIM
Yüzde 7.77 oranında artışla 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 678, 851 adet işlem
-
16:18PENTA
Yüzde 9.99 oranında artışla 496.60 lira fiyatla işlem gören hissede 164, 150 adet işlem
-
16:17DARDL
Yüzde 5.35 oranında artışla 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 519, 775 adet işlem
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16:16XU100
Endeks 2, 584 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 29, 827.00 milyon TL de
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16:16ULUUN
Yüzde 5.83 oranında artışla 15.06 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 932, 325 adet işlem