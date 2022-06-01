***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi31.01.2022Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak ortaklık payları ve borçlanma araçlarına yatırılacak olup, her birine yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin asgari %20?si olacaktır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda ulunan yabancı sermaye piyasası araçları satın alındığı veya kote olduğu diğer borsalarda satılabilir. Yatırımcı Bilgi Formunda yer verilmişitirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033891BIST