***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.06.2022 15:41
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu?nun ilgili düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve fon portföyü portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir.Fon istatiksel ve temel analizlere dayalı olarak vadeli ve spot piyasalarda arbitraj fırsatlarını yakalamayı hedeflemektedir. Bu nedenle bir enstrümanda aldığı uzun pozisyonu başka bir enstrümanda kısa pozisyon alarak kendini korumayı ana prensip olarak uygulamaktadır. Arbitraj fırsatlarındaki getiriyi yükseltmek amacıyla fon kaldıraç kullanmaktadır. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033893
BIST
16:022.585
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 37,76
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
16:0216,4498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0544
|Açılış
|: 16,4520
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
16:0217,6962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0745
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5427
16:02975,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,39
|Açılış
|: 975,71
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
976,13
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler16:00
|PENTA
|496,60
|78.899.096
|% 9,99
|
|MZHLD
|80,55
|17.808.552
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|2.109.276
|% 9,97
|
|MRGYO
|1,69
|27.466.471
|% 9,74
|
|AKSEN
|23,02
|322.085.839
|% 9,00
|
|PSGYO
|12,96
|249.326.050
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,85
|29.512.676
|% -8,36
|
|AVTUR
|2,18
|2.227.265
|% -5,63
|
|MEPET
|3,33
|20.944.567
|% -5,13
|
|METRO
|1,13
|71.824.858
|% -5,04
|
|THYAO
|49,74
|3.087.697.478
|% -0,32
|
|SASA
|38,10
|1.606.169.755
|% 4,44
|
|KRDMD
|14,95
|1.275.001.668
|% 1,70
|
|SISE
|21,16
|1.241.571.664
|% 0,86
|
|KARSN
|7,26
|1.143.410.970
|% 3,86
|
|EKGYO
|2,85
|921.933.399
|% -0,70
|
|YKBNK
|4,78
|1.053.547.635
|% 3,69
|
|DOHOL
|4,06
|824.687.605
|% 1,25
|
|KARSN
|7,26
|1.143.410.970
|% 3,86
|
|SKBNK
|1,29
|189.744.213
|% 0,78
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4402
|16,4479
|% 0,32
|
|Euro
|17,6689
|17,7024
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,6432
|20,7467
|% 0,14
|
|Frank
|17,0529
|17,1557
|% 0,15
|
|Riyal
|4,3707
|4,3926
|% 0,21
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|8,95
|
|Altın Gr.
|973
|973
|3,83
|
|Cumhuriyet
|6.475
|6.573
|-2,00
|
|Tam
|6.448
|6.609
|6,04
|
|Yarım
|3.117
|3.197
|2,92
|
|Çeyrek
|1.563
|1.598
|1,46
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,88
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,16
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,86
|
Seans Raporu
16:00
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-
16:15AKSGY
Yüzde 7.46 oranında artışla 2.16 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 812, 375 adet işlem
-
16:14DARDL
Yüzde 5.35 oranında artışla 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 669, 027 adet işlem
-
16:13BOBET
Yüzde 6.67 oranında artışla 5.44 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 446, 248 adet işlem
-
16:12DENGE
Yüzde 4.46 oranında artışla 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 833, 931 adet işlem
-
16:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, YKBNK, HEKTS