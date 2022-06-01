Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

01.06.2022 15:41
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu?nun ilgili düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve fon portföyü portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir.Fon istatiksel ve temel analizlere dayalı olarak vadeli ve spot piyasalarda arbitraj fırsatlarını yakalamayı hedeflemektedir. Bu nedenle bir enstrümanda aldığı uzun pozisyonu başka bir enstrümanda kısa pozisyon alarak kendini korumayı ana prensip olarak uygulamaktadır. Arbitraj fırsatlarındaki getiriyi yükseltmek amacıyla fon kaldıraç kullanmaktadır. 6




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033893


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:022.585
Değişim :  1,48% |  37,76
Açılış :  2.554  
Önceki Kapanış :  2.547  
En Yüksek
2.586 En Düşük
2.554
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 496,60 78.899.096 % 9,99  
MZHLD 80,55 17.808.552 % 9,97  
OZRDN 12,91 2.109.276 % 9,97  
MRGYO 1,69 27.466.471 % 9,74  
AKSEN 23,02 322.085.839 % 9,00  
daha fazla
16:00 Alış Satış %  
Dolar 16,4402 16,4479 % 0,32  
Euro 17,6689 17,7024 % 0,46  
Sterlin 20,6432 20,7467 % 0,14  
Frank 17,0529 17,1557 % 0,15  
Riyal 4,3707 4,3926 % 0,21  
daha fazla
16:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.846 1.846 8,95  
Altın Gr. 973 973 3,83  
Cumhuriyet 6.475 6.573 -2,00  
Tam 6.448 6.609 6,04  
Yarım 3.117 3.197 2,92  
Çeyrek 1.563 1.598 1,46  
Gümüş.Ons 21,86 21,88 0,32  
Gümüş Gr. 11,52 11,53 0,16  
B. Petrol 117 117 1,86  
Seans Raporu 16:00
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru