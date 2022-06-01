***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu?nun ilgili düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve fon portföyü portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir.Fon istatiksel ve temel analizlere dayalı olarak vadeli ve spot piyasalarda arbitraj fırsatlarını yakalamayı hedeflemektedir. Bu nedenle bir enstrümanda aldığı uzun pozisyonu başka bir enstrümanda kısa pozisyon alarak kendini korumayı ana prensip olarak uygulamaktadır. Arbitraj fırsatlarındaki getiriyi yükseltmek amacıyla fon kaldıraç kullanmaktadır. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033893BIST