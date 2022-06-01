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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

01.06.2022 15:42
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
16.02.2022

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Borsa İstanbul piyasa ve pazarlarında işlem gören ortaklık paylarında, rüçhan haklarında, varantlarda ve Borsa İstanbul?da işlem gören türev ürünlerde, gün içi fiyat uyuşmazlıkları ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını, algoritma destekli sistemler kullanarak kar etmek suretiyle TL cinsi mutlak getiri elde etmektir. Fon yönetim stratejisi olarak ise portföyde yer alan varlıkların pozisyon risklerini, uygun görülen yurt içi ve yurt dışı finansal ürünler yardımıyla ters pozisyon alarak azaltmayı amaçlamakta olup bu ürünlerde aldığı pozisyonlarla, piyasa nötr, piyasayla aynı veya ters yönlü stratejiler izleyebilecektir. Koruma ve getiri artırma amaçlı olarak fon portföyüne tezgahüstü ve/veya organize piyasalarda işlem gören dövize ve/veya endekse dayalı spot/forward/swap işlemleri dahil edilebilecektir. 3




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033894


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BIST En Aktif Hisseler15:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 496,60 78.899.096 % 9,99  
MZHLD 80,55 17.808.552 % 9,97  
OZRDN 12,91 2.109.276 % 9,97  
MRGYO 1,69 27.466.471 % 9,74  
AKSEN 23,02 322.085.839 % 9,00  
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15:59 Alış Satış %  
Dolar 16,4500 16,4596 % 0,39  
Euro 17,6843 17,7129 % 0,52  
Sterlin 20,6405 20,7440 % 0,13  
Frank 17,0548 17,1575 % 0,16  
Riyal 4,3711 4,3931 % 0,22  
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15:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.845 1.845 7,51  
Altın Gr. 974 974 4,47  
Cumhuriyet 6.475 6.573 -2,00  
Tam 6.456 6.616 13,64  
Yarım 3.120 3.200 6,60  
Çeyrek 1.565 1.600 3,30  
Gümüş.Ons 21,83 21,86 0,29  
Gümüş Gr. 11,52 11,54 0,16  
B. Petrol 118 118 1,97  
Seans Raporu 15:59
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