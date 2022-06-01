***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.06.2022 15:42
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
16.02.2022
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Borsa İstanbul piyasa ve pazarlarında işlem gören ortaklık paylarında, rüçhan haklarında, varantlarda ve Borsa İstanbul?da işlem gören türev ürünlerde, gün içi fiyat uyuşmazlıkları ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını, algoritma destekli sistemler kullanarak kar etmek suretiyle TL cinsi mutlak getiri elde etmektir. Fon yönetim stratejisi olarak ise portföyde yer alan varlıkların pozisyon risklerini, uygun görülen yurt içi ve yurt dışı finansal ürünler yardımıyla ters pozisyon alarak azaltmayı amaçlamakta olup bu ürünlerde aldığı pozisyonlarla, piyasa nötr, piyasayla aynı veya ters yönlü stratejiler izleyebilecektir. Koruma ve getiri artırma amaçlı olarak fon portföyüne tezgahüstü ve/veya organize piyasalarda işlem gören dövize ve/veya endekse dayalı spot/forward/swap işlemleri dahil edilebilecektir. 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033894
BIST
16:012.585
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 37,53
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
16:0116,4498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0544
|Açılış
|: 16,4520
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
16:0117,6962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0745
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5427
16:01975,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,32
|Açılış
|: 975,71
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
976,13
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler15:59
|PENTA
|496,60
|78.899.096
|% 9,99
|
|MZHLD
|80,55
|17.808.552
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|2.109.276
|% 9,97
|
|MRGYO
|1,69
|27.466.471
|% 9,74
|
|AKSEN
|23,02
|322.085.839
|% 9,00
|
|PSGYO
|12,96
|249.326.050
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,85
|29.512.676
|% -8,36
|
|AVTUR
|2,18
|2.227.265
|% -5,63
|
|MEPET
|3,33
|20.944.567
|% -5,13
|
|METRO
|1,13
|71.824.858
|% -5,04
|
|THYAO
|49,74
|3.087.697.478
|% -0,32
|
|SASA
|38,10
|1.606.169.755
|% 4,44
|
|KRDMD
|14,95
|1.275.001.668
|% 1,70
|
|SISE
|21,16
|1.241.571.664
|% 0,86
|
|KARSN
|7,26
|1.143.410.970
|% 3,86
|
|EKGYO
|2,85
|921.933.399
|% -0,70
|
|YKBNK
|4,78
|1.053.547.635
|% 3,69
|
|DOHOL
|4,06
|824.687.605
|% 1,25
|
|KARSN
|7,26
|1.143.410.970
|% 3,86
|
|SKBNK
|1,29
|189.744.213
|% 0,78
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4500
|16,4596
|% 0,39
|
|Euro
|17,6843
|17,7129
|% 0,52
|
|Sterlin
|20,6405
|20,7440
|% 0,13
|
|Frank
|17,0548
|17,1575
|% 0,16
|
|Riyal
|4,3711
|4,3931
|% 0,22
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|7,51
|
|Altın Gr.
|974
|974
|4,47
|
|Cumhuriyet
|6.475
|6.573
|-2,00
|
|Tam
|6.456
|6.616
|13,64
|
|Yarım
|3.120
|3.200
|6,60
|
|Çeyrek
|1.565
|1.600
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,16
|
|B. Petrol
|118
|118
|1,97
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:14DARDL
Yüzde 5.35 oranında artışla 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 669, 027 adet işlem
-
16:13BOBET
Yüzde 6.67 oranında artışla 5.44 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 446, 248 adet işlem
-
16:12DENGE
Yüzde 4.46 oranında artışla 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 833, 931 adet işlem
-
16:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, YKBNK, HEKTS
-
16:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 08 artarak (% 1.44 ) 2, 323