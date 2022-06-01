***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.06.2022 15:43
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
06.06.2022
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin asgari %80?i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta ve uzun vadede TL bazında reel getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda yatırım yapabilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Yatırımcı Bilgi Formunda yer verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033900
BIST
18:052.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 21,67
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
18:0516,4168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0214
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
18:0517,5518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0699
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5003
18:05972,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,49
|Açılış
|: 971,94
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|496,60
|83.393.817
|% 9,99
|
|ULUUN
|15,65
|235.848.071
|% 9,98
|
|OZRDN
|12,91
|2.388.752
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|18.433.378
|% 9,97
|
|AKSEN
|23,22
|445.984.614
|% 9,94
|
|PSGYO
|12,96
|257.886.104
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|34.500.589
|% -9,97
|
|LIDFA
|7,83
|4.234.452
|% -9,90
|
|MEPET
|3,25
|26.512.372
|% -7,41
|
|METRO
|1,11
|78.393.211
|% -6,72
|
|THYAO
|49,56
|3.854.608.387
|% -0,68
|
|SASA
|37,78
|2.065.915.145
|% 3,56
|
|GARAN
|15,05
|1.926.846.424
|% 3,44
|
|KRDMD
|15,10
|1.900.336.191
|% 2,72
|
|SISE
|20,96
|1.747.206.833
|% -0,10
|
|EKGYO
|2,81
|1.112.754.165
|% -2,09
|
|YKBNK
|4,74
|1.432.949.390
|% 2,82
|
|DOHOL
|4,00
|1.163.621.997
|% -0,25
|
|KARSN
|7,27
|1.447.959.859
|% 4,01
|
|AKBNK
|8,46
|1.593.987.904
|% 1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3905
|16,4232
|% 0,17
|
|Euro
|17,5069
|17,5766
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,4285
|20,5309
|% -0,90
|
|Frank
|16,9413
|17,0434
|% -0,51
|
|Riyal
|4,3610
|4,3829
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|5,71
|
|Altın Gr.
|972
|972
|2,39
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,80
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|0,12
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,51
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AKSEN
Yüzde 8.62 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 691, 557 adet işlem
-
17:58PETUN
Yüzde 4.52 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 127, 201 adet işlem
-
17:57TIRE
Yüzde 6.24 oranında artışla 20.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 334 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, EKGYO, PGSUS
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, KOZAL