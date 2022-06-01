***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.06.2022 15:42
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
16.02.2022
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon istatiksel, teknik ve temel analizlere dayalı olarak piyasada oluşmuş fiyatın, makul değerinin üzerinde olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda kısa pozisyon, makul değerinin altında olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda ise uzun pozisyon taşıyarak orta vadede mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu pozisyonları, kaldıraç kullanarak büyütebilir ve getiriyi yükseltmeyi amaçlar. İkili işlem (Pair Trade) ? birbiriyle yüksek korelasyona sahip iki finansal ürünün birinin diğerine göre daha iyi performans göstermesinden getiri sağlamayı amaçlayan pozisyonlara girebilir, böylelikle ek getiri elde etmeyi hedefler. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033895
BIST
16:362.588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 18,84
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.598
En Düşük
2.565
16:3616,4860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0938
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4860
En Düşük
16,3796
16:3617,7234
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2274
|Açılış
|: 17,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7393
En Düşük
17,4621
16:36987,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 14,15
|Açılış
|: 987,38
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
987,79
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler16:36
|YUNSA
|31,24
|27.040.962
|% 10,00
|
|MAGEN
|11,55
|95.770.651
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.456.296
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|20.357.660
|% 9,95
|
|PSGYO
|11,67
|317.681.948
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.370.973
|% -9,94
|
|FENER
|43,00
|135.633.504
|% -4,40
|
|DAPGM
|30,30
|20.394.532
|% -4,36
|
|TSKB
|2,20
|273.069.675
|% -4,35
|
|THYAO
|49,58
|3.282.930.567
|% 0,65
|
|SASA
|40,78
|2.594.949.335
|% 8,11
|
|AKBNK
|8,62
|1.737.524.143
|% 1,89
|
|SISE
|20,94
|1.336.179.433
|% -0,10
|
|KRDMD
|15,13
|1.274.093.897
|% 0,20
|
|YKBNK
|4,82
|971.306.686
|% 1,69
|
|AKBNK
|8,62
|1.737.524.143
|% 1,89
|
|EKGYO
|2,82
|501.176.481
|% 0,36
|
|SKBNK
|1,26
|193.812.825
|% -2,33
|
|DOHOL
|3,85
|471.822.733
|% -0,62
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4715
|16,4860
|% 0,57
|
|Euro
|17,6735
|17,7234
|% 1,30
|
|Sterlin
|20,6043
|20,7077
|% 0,98
|
|Frank
|17,1062
|17,2093
|% 0,92
|
|Riyal
|4,3784
|4,4003
|% 0,48
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|19,19
|
|Altın Gr.
|987
|987
|14,15
|
|Cumhuriyet
|6.555
|6.654
|65,00
|
|Tam
|6.525
|6.689
|68,71
|
|Yarım
|3.154
|3.236
|33,23
|
|Çeyrek
|1.582
|1.618
|16,62
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,22
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,22
|
|B. Petrol
|117
|117
|0,67
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:50AKSGY
Yüzde 7.41 oranında artışla 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 594, 633 adet işlem
-
16:49SKTAS
Yüzde 4.75 oranında artışla 3.53 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 145, 391 adet işlem
-
16:48BRKSN
Yüzde 4.63 oranında artışla 8.81 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 538 adet işlem
-
16:47XU100
Endeks 2, 584 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 30, 785.00 milyon TL de
-
16:46NATEN
Yüzde 5.08 oranında artışla 63.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 214, 036 adet işlem