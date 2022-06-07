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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

07.06.2022 12:16
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
- Fon portföyüne yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör kira sertifikaları ile TL cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün aralığındadır. Fonun toplam değerinin %10'undan fazlası bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır. Yatırımcı Bilgi Formunda yer verilmiştir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035179


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UFUK 46,70 2.082.028 % 9,99  
ACSEL 55,35 22.857.558 % 9,93  
EMKEL 2,61 27.199.218 % 9,66  
ULUUN 22,30 605.256.035 % 8,25  
FONET 11,89 94.949.018 % 7,50  
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Riyal 4,5506 4,5735 % 2,19  
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Altın Gr. 1.022 1.022 24,58  
Cumhuriyet 6.815 6.918 166,00  
Tam 6.786 6.957 172,91  
Yarım 3.280 3.365 83,64  
Çeyrek 1.645 1.683 41,82  
Gümüş.Ons 22,17 22,19 -0,04  
Gümüş Gr. 12,20 12,21 0,22  
B. Petrol 122 122 1,36  
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