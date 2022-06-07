***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.06.2022 12:16
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
- Fon portföyüne yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör kira sertifikaları ile TL cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün aralığındadır. Fonun toplam değerinin %10'undan fazlası bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır. Yatırımcı Bilgi Formunda yer verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035179
BIST
18:052.540
En Yüksek
|Değişim
|: -4,07%
|| -107,83
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.533
18:0517,1315
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 0,3773
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
18:0518,4484
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 0,4751
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
18:051.022,41
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 24,58
|Açılış
|: 1.022,41
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|46,70
|2.082.028
|% 9,99
|
|ACSEL
|55,35
|22.857.558
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|27.199.218
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,30
|605.256.035
|% 8,25
|
|FONET
|11,89
|94.949.018
|% 7,50
|
|OYYAT
|76,50
|87.702.942
|% -10,00
|
|CASA
|108,00
|1.344.104
|% -10,00
|
|DAGHL
|29,36
|7.690.103
|% -9,99
|
|TETMT
|236,70
|31.575.344
|% -9,97
|
|TOASO
|66,05
|1.770.773.578
|% -9,95
|
|THYAO
|46,72
|6.786.409.421
|% -3,59
|
|SISE
|21,86
|3.936.162.725
|% -5,29
|
|SASA
|42,82
|2.970.523.903
|% -1,52
|
|KRDMD
|14,62
|2.608.793.979
|% -3,31
|
|EREGL
|34,12
|2.538.775.256
|% -1,67
|
|EKGYO
|2,68
|1.069.327.572
|% -5,63
|
|SEGYO
|1,26
|428.469.734
|% 4,13
|
|DOHOL
|3,97
|1.161.377.568
|% -6,59
|
|TSKB
|2,29
|651.519.416
|% -4,98
|
|YKBNK
|4,58
|1.172.247.314
|% -6,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1211
|17,1315
|% 2,25
|
|Euro
|18,4174
|18,4484
|% 2,64
|
|Sterlin
|21,4196
|21,5270
|% 1,86
|
|Frank
|17,5037
|17,6092
|% 2,03
|
|Riyal
|4,5506
|4,5735
|% 2,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|5,83
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|24,58
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,19
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|0,22
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,36
|