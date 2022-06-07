***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.06.2022 12:16
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
-Fon'a yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Tebliğ'in 6. maddesi uyarınca, portföyün tamamı devamlı olarak, nakde dönüşümü kolay, riski az ve devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır ve portföyün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır. Fon portföyü yönetilirken oluşturulacak strateji kapsamında likiditesi yüksek kısa vadeli kamu ve özel sektör borçlanma araçları tercih edilecektir. Fon yönetim stratejisi kısa vadeli faiz getirisine yatırım yapmayı, aynı zamanda günlük likidite ihtiyacını karşılamayı amaçlayan yatırımcıya portföydeki varlıkları dinamik olarak farklılaştırarak katma değer yaratmayı hedeflemektedir. Yatırımcı Bilgi Formunda Yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035180
BIST
16:172.624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -23,80
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.611
16:1717,1216
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 0,3674
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
16:1718,4371
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 0,4638
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
16:171.023,57
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 25,74
|Açılış
|: 1.023,57
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler16:17
|EMKEL
|2,61
|26.476.913
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,52
|416.841.778
|% 9,32
|
|ACSEL
|54,60
|17.866.913
|% 8,44
|
|MAGEN
|13,24
|83.838.189
|% 7,73
|
|FONET
|11,81
|79.036.398
|% 6,78
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,49
|87.742.327
|% -9,29
|
|TETMT
|240,30
|25.978.932
|% -8,60
|
|RYSAS
|8,39
|101.794.688
|% -7,50
|
|RALYH
|11,90
|75.715.211
|% -7,39
|
|THYAO
|48,24
|5.164.394.044
|% -0,45
|
|SISE
|22,64
|3.165.182.594
|% -1,91
|
|SASA
|44,56
|2.136.403.836
|% 2,48
|
|KRDMD
|15,21
|1.814.251.851
|% 0,60
|
|SAHOL
|20,68
|1.685.167.785
|% -2,36
|
|SEGYO
|1,27
|377.159.880
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,82
|762.664.298
|% -0,70
|
|TSKB
|2,37
|535.856.183
|% -1,66
|
|DOHOL
|4,15
|844.025.227
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,78
|796.857.532
|% -2,05
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1052
|17,1216
|% 2,19
|
|Euro
|18,3942
|18,4371
|% 2,58
|
|Sterlin
|21,4796
|21,5873
|% 2,15
|
|Frank
|17,5281
|17,6337
|% 2,17
|
|Riyal
|4,5653
|4,5882
|% 2,52
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|1,26
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|25,64
|
|Cumhuriyet
|6.835
|6.938
|186,00
|
|Tam
|6.798
|6.969
|184,72
|
|Yarım
|3.286
|3.371
|89,36
|
|Çeyrek
|1.648
|1.686
|44,68
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,08
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,19
|0,20
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,08
|
Seans Raporu
16:17
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16:32KNFRT
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 7.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 395, 348 adet işlem
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16:31
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16:31
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16:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 11 kaybederek (% -0.93 ) 2, 356
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16:31
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