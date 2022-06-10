***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.06.2022 12:27
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu T. İş Bankası
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Dereboyu Caddesi No.78 Kat 4, Ortaköy Beşiktaş İstanbul 0212 227 56 00 0212 227 56 01 info@istanbulportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Müge Çağlar Yatırımcı İlişkileri Direktörü 0212 227 56 00 info@istanbulportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036679
BIST
13:042.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 10,26
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.541
13:0417,1106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0070
|Açılış
|: 17,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
13:0418,1808
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0757
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,9163
13:041.011,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -8,00
|Açılış
|: 1.011,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
999,67
BIST En Aktif Hisseler13:02
|MAVI
|47,30
|85.212.937
|% 10,00
|
|SILVR
|18,95
|9.664.803
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|308.810.097
|% 9,92
|
|UFUK
|50,45
|2.113.389
|% 9,91
|
|BRKO
|1,14
|1.144.761
|% 9,62
|
|OYYAT
|62,35
|53.753.598
|% -9,44
|
|TSGYO
|6,12
|85.137.834
|% -9,33
|
|DOCO
|1.574,10
|20.055.720
|% -4,02
|
|MAGEN
|12,94
|63.691.978
|% -3,50
|
|PSGYO
|9,99
|45.833.826
|% -3,20
|
|THYAO
|48,10
|2.809.860.793
|% -0,50
|
|SISE
|22,54
|1.055.139.349
|% -1,83
|
|AKBNK
|8,67
|1.007.859.647
|% 3,58
|
|YKBNK
|4,79
|929.523.747
|% 3,01
|
|GARAN
|15,43
|869.846.959
|% 0,85
|
|YKBNK
|4,79
|929.523.747
|% 3,01
|
|EKGYO
|2,66
|362.988.209
|% -0,75
|
|DOHOL
|4,17
|536.554.281
|% 0,24
|
|AKBNK
|8,67
|1.007.859.647
|% 3,58
|
|TSKB
|2,46
|235.062.779
|% 2,93
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0853
|17,0888
|% -0,17
|
|Euro
|18,1193
|18,1730
|% -0,46
|
|Sterlin
|21,1972
|21,3035
|% -0,87
|
|Frank
|17,3321
|17,4365
|% -0,61
|
|Riyal
|4,5373
|4,5600
|% -0,51
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-4,53
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-7,04
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.813
|-81,00
|
|Tam
|6.683
|6.867
|-61,65
|
|Yarım
|3.230
|3.322
|-29,82
|
|Çeyrek
|1.620
|1.661
|-14,92
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,55
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|-0,13
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,64
|