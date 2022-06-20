***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FONFonun Süresi SÜRESİZPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanıİstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerDeğerleme günü (Haftanın son işlem günü) 13:30'a kadar gelen alım talepleri bir iş günü sonra, satım talepleri ise üç iş günü sonra gerçekleşir Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları 1Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.istanbulportfoy.com Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile ilgili genel ilkelere fon izahnamesinde yer verilmektedirFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç ettikleri para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon, yatırım stratejisine uygun bir portföy dağılımı sağlamak ve getiriyi optimize etmek amaçlı fon toplam değerinin %20'sini aşmayacak tutarda Türk Lirası cinsinden varlıklara da yatırım yapabilecektir. Fon portföyünü olası kur riskinden korunma amaçlı işlemler yapılabilir.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi 100 20.06.2022 - 855Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,0033 1,2 0 yoktur 0 yoktur 0Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın Çelikdelen 21 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAlp Varolan 20.06.2022 2009-2012 yıllar arasında Denizbank Özel Bankacılık Özel İşlemler Bölümü Ekip Liderliği, 2012 Şubat -2013 Eylül Banque International Lüxembourg Zürih 'te Türkiye Masası Yöneticisi, 2015-2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2020-... İstanbul Portföy Yönetimi .A.Ş Portföy Yöneticisi. 16 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSITufan Deriner 20.06.2022 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 18 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIAlkım Biket 20.06.2022 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 22 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSITuncay Subaşı 20.06.2022 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 16 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIAlper Ertekin 20.06.2022 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Uzman 7 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaDereboyu Caddesi No.78 Kat 4 Ortaköy Beşiktaş İstanbul 0212 227 56 00 0212 227 25 01 info@istanbulportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaMüge ÇAĞLAR Yatırımcı İlişkileri Direktörü 0212 227 56 00 info@istanbulportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038272BIST