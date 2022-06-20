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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

20.06.2022 16:41
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
Fonun Süresi SÜRESİZ

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Değerleme günü (Haftanın son işlem günü) 13:30'a kadar gelen alım talepleri bir iş günü sonra, satım talepleri ise üç iş günü sonra gerçekleşir Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları 1

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.istanbulportfoy.com Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile ilgili genel ilkelere fon izahnamesinde yer verilmektedir

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç ettikleri para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon, yatırım stratejisine uygun bir portföy dağılımı sağlamak ve getiriyi optimize etmek amaçlı fon toplam değerinin %20'sini aşmayacak tutarda Türk Lirası cinsinden varlıklara da yatırım yapabilecektir. Fon portföyünü olası kur riskinden korunma amaçlı işlemler yapılabilir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi 100 20.06.2022 - 855

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0033 1,2 0 yoktur 0 yoktur 0

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın Çelikdelen 21 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alp Varolan 20.06.2022 2009-2012 yıllar arasında Denizbank Özel Bankacılık Özel İşlemler Bölümü Ekip Liderliği, 2012 Şubat -2013 Eylül Banque International Lüxembourg Zürih 'te Türkiye Masası Yöneticisi, 2015-2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2020-... İstanbul Portföy Yönetimi .A.Ş Portföy Yöneticisi. 16 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Tufan Deriner 20.06.2022 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 18 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Alkım Biket 20.06.2022 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 22 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Tuncay Subaşı 20.06.2022 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 16 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Alper Ertekin 20.06.2022 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Uzman 7 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Dereboyu Caddesi No.78 Kat 4 Ortaköy Beşiktaş İstanbul 0212 227 56 00 0212 227 25 01 info@istanbulportfoy.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Müge ÇAĞLAR Yatırımcı İlişkileri Direktörü 0212 227 56 00 info@istanbulportfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038272


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Tam 6.800 6.910 6,00  
Yarım 3.338 3.380 3,00  
Çeyrek 1.672 1.689 1,00  
Gümüş.Ons 21,83 21,87 0,26  
Gümüş Gr. 12,17 12,19 0,14  
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