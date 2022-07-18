***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun yatırım stratejisi ağırlıklı olarak Türkiye ve gelişmekte olan ülke piyasalarında ve gelişmiş ülke piyasalarında, uzun vadeli değer yaratma potansiyeli olan şirketlerin ortaklık paylarına ve borçlanma araçlarına yatırım yapmak (uzun pozisyon) ve potansiyeli sınırlı olan şirketlerin ortaklık paylarında ve borsa endekslerinde açığa satış yapmak suretiyle Fonu genel piyasa düşüşlerine karşı korumak (kısa pozisyon), yerel ülke para birimlerinin USD ve/veya Euroya karşı yüksek değer kayıplarına karşı döviz türev pozisyonları ile korunmak ve yatırımcıya sürekli USD cinsinden mutlak getiri sağlamaktır. Yabancı para cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım fon toplam değerinin %80 ve fazlası olamaz. 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045653BIST