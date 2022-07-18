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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

18.07.2022 07:05
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi ağırlıklı olarak Türkiye ve gelişmekte olan ülke piyasalarında ve gelişmiş ülke piyasalarında, uzun vadeli değer yaratma potansiyeli olan şirketlerin ortaklık paylarına ve borçlanma araçlarına yatırım yapmak (uzun pozisyon) ve potansiyeli sınırlı olan şirketlerin ortaklık paylarında ve borsa endekslerinde açığa satış yapmak suretiyle Fonu genel piyasa düşüşlerine karşı korumak (kısa pozisyon), yerel ülke para birimlerinin USD ve/veya Euroya karşı yüksek değer kayıplarına karşı döviz türev pozisyonları ile korunmak ve yatırımcıya sürekli USD cinsinden mutlak getiri sağlamaktır. Yabancı para cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım fon toplam değerinin %80 ve fazlası olamaz. 7




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045653


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler10:46
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLRHO 12,55 12.740.693 % 9,99  
IMASM 63,35 9.671.836 % 9,98  
DESPC 11,81 6.421.676 % 9,96  
UFUK 84,25 369.352 % 9,13  
RTALB 10,05 67.917.948 % 8,77  
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10:46 Alış Satış %  
Dolar 17,5516 17,5608 % 0,74  
Euro 17,9793 17,9929 % 1,57  
Sterlin 20,9944 21,0996 % 0,90  
Frank 18,0012 18,1096 % 1,17  
Riyal 4,6610 4,6844 % 0,52  
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10:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.711 1.711 1,42  
Altın Gr. 965 965 5,60  
Cumhuriyet 6.514 6.613 8,00  
Tam 6.531 6.614 -10,00  
Yarım 3.182 3.233 0,00  
Çeyrek 1.596 1.616 0,00  
Gümüş.Ons 18,75 18,78 0,07  
Gümüş Gr. 10,60 10,62 0,12  
B. Petrol 107 107 0,58  
Seans Raporu 10:46
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* Uluslarası döviz piyasası kuru