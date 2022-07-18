***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.07.2022 07:05
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi ağırlıklı olarak Türkiye ve gelişmekte olan ülke piyasalarında ve gelişmiş ülke piyasalarında, uzun vadeli değer yaratma potansiyeli olan şirketlerin ortaklık paylarına ve borçlanma araçlarına yatırım yapmak (uzun pozisyon) ve potansiyeli sınırlı olan şirketlerin ortaklık paylarında ve borsa endekslerinde açığa satış yapmak suretiyle Fonu genel piyasa düşüşlerine karşı korumak (kısa pozisyon), yerel ülke para birimlerinin USD ve/veya Euroya karşı yüksek değer kayıplarına karşı döviz türev pozisyonları ile korunmak ve yatırımcıya sürekli USD cinsinden mutlak getiri sağlamaktır. Yabancı para cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım fon toplam değerinin %80 ve fazlası olamaz. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045653
BIST
10:482.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,20
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.465
En Düşük
2.448
10:4817,5608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1284
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5643
En Düşük
17,4264
10:4817,9929
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,2789
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,9955
En Düşük
17,6727
10:48965,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,96
|Açılış
|: 965,51
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
965,65
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler10:46
|KLRHO
|12,55
|12.740.693
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.671.836
|% 9,98
|
|DESPC
|11,81
|6.421.676
|% 9,96
|
|UFUK
|84,25
|369.352
|% 9,13
|
|RTALB
|10,05
|67.917.948
|% 8,77
|
|ATSYH
|46,50
|341.264
|% -5,06
|
|PENTA
|406,70
|12.633.504
|% -4,53
|
|RODRG
|21,00
|28.371
|% -3,67
|
|KZBGY
|97,45
|2.084.475
|% -2,84
|
|LIDFA
|9,59
|6.528.122
|% -2,74
|
|THYAO
|49,66
|1.069.435.759
|% -0,64
|
|EKGYO
|3,08
|604.991.448
|% 3,70
|
|SISE
|20,84
|464.754.322
|% 0,87
|
|KCHOL
|34,48
|254.410.434
|% 0,52
|
|ODAS
|3,47
|213.755.670
|% -0,57
|
|EKGYO
|3,08
|604.991.448
|% 3,70
|
|ODAS
|3,47
|213.755.670
|% -0,57
|
|YKBNK
|4,34
|148.550.768
|% -1,14
|
|SISE
|20,84
|464.754.322
|% 0,87
|
|THYAO
|49,66
|1.069.435.759
|% -0,64
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5516
|17,5608
|% 0,74
|
|Euro
|17,9793
|17,9929
|% 1,57
|
|Sterlin
|20,9944
|21,0996
|% 0,90
|
|Frank
|18,0012
|18,1096
|% 1,17
|
|Riyal
|4,6610
|4,6844
|% 0,52
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|1,42
|
|Altın Gr.
|965
|965
|5,60
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.531
|6.614
|-10,00
|
|Yarım
|3.182
|3.233
|0,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,78
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|0,12
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,58
|
Seans Raporu
10:46
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11:01NIBAS
Yüzde 6.39 oranında artışla 8.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 837, 586 adet işlem
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11:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, HALKB, YKBNK
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11:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, HEKTS, TCELL
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11:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 28 artarak (% 0.20 ) 2, 163
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11:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESPC, IMASM, KLRHO