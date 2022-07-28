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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

28.07.2022 08:06
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYISTP00422




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048407


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,00% |  0,00
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Önceki Kapanış :  2.544  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 26,40 196.677.708 % 10,00  
CMENT 34,10 1.724.760 % 10,00  
AYES 22,66 1.348.388 % 10,00  
YEOTK 93,05 138.809.131 % 9,99  
EMNIS 36,32 1.608.091 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,8796 17,8954 % 0,09  
Euro 18,3467 18,3719 % 0,53  
Sterlin 21,6961 21,8049 % 0,11  
Frank 18,5798 18,6918 % 0,11  
Riyal 4,7478 4,7716 % 0,03  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 999 999 1,53  
Cumhuriyet 6.633 6.733 7,00  
Tam 6.708 6.798 7,00  
Yarım 3.268 3.324 4,00  
Çeyrek 1.639 1.661 2,00  
Seans Raporu 18:05
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