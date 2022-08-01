***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.08.2022 12:44
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun ana yatırım amacı Türk Lirası cinsiden uzun vadeli ve sürekli mutlak getiri sağlamaktır. Fon bu amaçla, yerel para cinsinden ihraç edilmiş olan sabit ve değişken getirili kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Fon, getiriyi yükseltmek amacıyla, istatiksel, teknik ve temel analizlere dayalı olarak piyasada oluşmuş fiyatın, makul değerinin üzerinde olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda kısa pozisyon, makul değerinin altında olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda ise uzun pozisyon taşıyarak orta vadede mutlak getiriyi arttırmaya çalışır. Bu pozisyonları, kaldıraç kullanarak büyütebilir ve getiriyi yükseltmeyi amaçlar. İkili işlem (Pair Trade) ? birbiriyle yüksek korelasyona sahip iki finansal ürünün birinin diğerine göre daha iyi performans göstermesinden getiri sağlamayı amaçlayan, pozisyonlara girebilir, böylelikle piyasa nötr stratejilerden de getiri elde etmeyi hedefler. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050197
BIST
15:412.670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 13,94
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
15:4117,9538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0680
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
15:4118,3479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0208
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2593
15:411.031,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 11,29
|Açılış
|: 1.031,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler15:41
|ORMA
|33,44
|803.162
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|463.731.698
|% 9,98
|
|TGSAS
|15,45
|69.743.219
|% 9,96
|
|PRKME
|8,83
|66.776.854
|% 9,96
|
|COSMO
|15,05
|543.636
|% 9,93
|
|KZBGY
|57,45
|82.987.105
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|5.327.688
|% -9,95
|
|IHGZT
|0,76
|20.668.100
|% -9,52
|
|MMCAS
|2,98
|273.732
|% -8,31
|
|EMNIS
|31,40
|411.744
|% -8,24
|
|THYAO
|53,00
|4.540.760.090
|% 2,91
|
|SASA
|48,84
|2.274.136.158
|% 5,03
|
|SISE
|22,82
|1.748.830.940
|% -1,21
|
|EREGL
|27,96
|1.027.260.031
|% -0,29
|
|ODAS
|4,02
|921.467.223
|% 3,34
|
|TSKB
|2,64
|700.417.002
|% 0,38
|
|ODAS
|4,02
|921.467.223
|% 3,34
|
|EKGYO
|3,14
|618.142.297
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,84
|754.941.618
|% -0,21
|
|SKBNK
|1,70
|242.117.777
|% 0,59
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9476
|17,9538
|% 0,38
|
|Euro
|18,3317
|18,3479
|% -0,11
|
|Sterlin
|21,8594
|21,9690
|% -0,03
|
|Frank
|18,7794
|18,8925
|% 0,06
|
|Riyal
|4,7638
|4,7877
|% 0,27
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|13,51
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|12,09
|
|Cumhuriyet
|6.848
|6.952
|75,00
|
|Tam
|6.890
|6.942
|59,00
|
|Yarım
|3.357
|3.394
|29,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.696
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,39
|20,42
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,09
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,35
|
Seans Raporu
15:41
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15:56NTGAZ
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15:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, KRPLS, TGSAS, CANTE, ITTFH, PRKME, ORMA
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15:55
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