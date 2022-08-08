***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.08.2022 17:18
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alp Varolan 01.07.2016 2009-2012 yıllar arasında Denizbank Özel Bankacılık Özel İşlemler Bölümü Ekip Liderliği, 2012 Şubat -2013 Eylül Banque International Lüxembourg Zürih 'te Türkiye Masası Yöneticisi, 2015-2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2020-... İstanbul Portföy Yönetimi .A.Ş Portföy Yöneticisi. 16 SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Tuncay Subaşı 04.02.2021 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 16 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Tufan Deriner 04.02.2021 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 18 SPF DÜZEY 3 LİSANSI
Ömer Doruk Ozaner 2015-2016 Ak Yatırım Portföy Yönetim Bölümü Araştırma Analisti 2016-2018 Kurumsal Finans bölümü Analist 2018 - ? İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Uzman 7 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Alper Ertekin 05.08.2022 2012- 2019 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Uzman 2019 - … İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 7 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053008
BIST
17:212.799
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 48,72
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
17:2117,9679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0557
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
17:2118,3489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1076
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
17:211.030,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,74
|Açılış
|: 1.030,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.031,95
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler17:21
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|59.157.023
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|41.980.940
|% 9,99
|
|PARSN
|41,00
|117.821.527
|% 9,98
|
|KONKA
|23,14
|153.971.124
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|16.021.427
|% -10,00
|
|HUNER
|3,29
|214.799.960
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|250.983.452
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|YAYLA
|4,36
|23.149.600
|% -8,98
|
|THYAO
|58,85
|4.383.509.769
|% 1,12
|
|EKGYO
|3,48
|2.415.509.143
|% -0,57
|
|EREGL
|28,58
|1.942.978.998
|% 3,63
|
|SISE
|24,06
|1.715.226.488
|% 2,82
|
|SASA
|52,00
|1.690.673.429
|% 4,42
|
|EKGYO
|3,48
|2.415.509.143
|% -0,57
|
|SKBNK
|2,31
|891.621.217
|% 4,52
|
|TSKB
|3,24
|1.174.736.822
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,20
|1.319.700.763
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,20
|757.616.671
|% 1,94
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9366
|17,9522
|% 0,22
|
|Euro
|18,3056
|18,3317
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,7076
|21,8164
|% 0,70
|
|Frank
|18,7650
|18,8780
|% 1,17
|
|Riyal
|4,7622
|4,7861
|% 0,20
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|10,40
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|6,96
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.912
|6.968
|-22,00
|
|Yarım
|3.368
|3.406
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.703
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,34
|
|B. Petrol
|95,09
|95,09
|0,17
|
Seans Raporu
17:21
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17:36GSRAY
Yüzde 9.98 oranında artışla 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 688, 687 adet işlem
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17:34XU100
Endeks 2, 801 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 83 üstünde . İşlem hacmi 41, 212.00 milyon TL de
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17:34NUHCM
Yüzde 9.96 oranında artışla 76.15 lira fiyatla işlem gören hissede 625, 842 adet işlem
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17:33RUBNS
Yüzde 5.38 oranında artışla 18.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 831, 880 adet işlem
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17:32SAFKR
Yüzde 6.68 oranında artışla 9.42 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 396, 744 adet işlem