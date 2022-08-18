***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.08.2022 15:47
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Adnan Nas Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip) 2015-2020- Actus Portföy Yönetimi A.Ş-Yönetim Kurulu Başkanı 2011-Devam- Global Yatırım Holding A.Ş. ve İştirakleri- Yönetim Kurulu Üyesi 1992-2011- PricewaterhouseCoopers Yeminli Mali Müşavirlik - Yönetim Kurulu Başkanı
Barış Hocaoğlu 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Genel Müdür 2015-Devam- Actus Portföy Yönetimi A.Ş-Genel Müdür/YK Üyesi 2012-2015- AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2009-2012-Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2001-2009- Global Menkul Değerler A.Ş. ? Genel Müdür Yardımcısı
Yiğit Arslan 2020- Devam- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları Portföy Yöneticisi 2017 ? 2020- Actus Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları Portföy Yöneticisi 2012 - 2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2011 - 2012 - Rhea Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2009 - 2011 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007 - 2009 - Bentley Universitesi Vakıf Fonu - Yardımcı Portföy Yöneticisi
Inwon Song
Junhyung Jon
Paul Han Lim
Jaeseop Kim
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056680
BIST
16:242.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 16,55
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
3.007
En Düşük
2.925
16:2418,1026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1547
|Açılış
|: 18,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1393
En Düşük
17,9320
16:2418,4091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1323
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4839
En Düşük
18,2352
16:241.026,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 9,39
|Açılış
|: 1.026,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.032,35
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler16:22
|KZBGY
|35,20
|97.678.855
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,35
|1.793.200
|% 10,00
|
|GOLTS
|69,45
|12.414.535
|% 9,98
|
|COSMO
|29,30
|3.849.840
|% 9,98
|
|TUKAS
|15,77
|256.992.242
|% 9,97
|
|KGYO
|17,82
|25.336.897
|% -10,00
|
|GZNMI
|45,86
|156.783.683
|% -9,99
|
|AYES
|28,26
|828.509
|% -9,94
|
|SKTAS
|3,20
|51.549.594
|% -9,86
|
|AVGYO
|3,02
|54.614.124
|% -8,48
|
|EREGL
|29,30
|5.546.642.732
|% 4,87
|
|SISE
|25,10
|4.683.583.407
|% 3,46
|
|THYAO
|68,35
|4.432.757.092
|% -0,51
|
|KRDMD
|11,66
|4.254.953.024
|% 6,68
|
|YKBNK
|5,85
|4.136.234.420
|% -2,66
|
|YKBNK
|5,85
|4.136.234.420
|% -2,66
|
|EKGYO
|3,64
|2.378.799.973
|% -3,19
|
|ISCTR
|6,96
|2.626.534.763
|% 2,50
|
|KRDMD
|11,66
|4.254.953.024
|% 6,68
|
|ALBRK
|2,01
|691.302.766
|% 2,03
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0944
|18,1024
|% 0,86
|
|Euro
|18,3632
|18,4179
|% 0,77
|
|Sterlin
|21,7102
|21,8190
|% 0,68
|
|Frank
|18,9399
|19,0540
|% 0,81
|
|Riyal
|4,8021
|4,8262
|% 0,74
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|3,45
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|8,96
|
|Cumhuriyet
|6.866
|6.966
|14,00
|
|Tam
|6.882
|6.945
|29,00
|
|Yarım
|3.353
|3.395
|14,00
|
|Çeyrek
|1.682
|1.697
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,78
|19,81
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|0,07
|
|B. Petrol
|95,49
|95,49
|1,84
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
-
16:36ISDMR
Yüzde 4.09 oranında artışla 23.94 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 860, 121 adet işlem
-
16:35TURSG
Yüzde 6.00 oranında artışla 6.01 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 343, 349 adet işlem
-
16:34SKBNK
Yüzde 7.14 oranında artışla 3.45 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 960, 907 adet işlem
-
16:33IHEVA
Yüzde 6.25 oranında artışla 1.19 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 776, 522 adet işlem
-
16:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 12 artarak (% 0.87 ) 3, 258