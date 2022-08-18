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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

18.08.2022 15:47
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Adnan Nas Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip) 2015-2020- Actus Portföy Yönetimi A.Ş-Yönetim Kurulu Başkanı 2011-Devam- Global Yatırım Holding A.Ş. ve İştirakleri- Yönetim Kurulu Üyesi 1992-2011- PricewaterhouseCoopers Yeminli Mali Müşavirlik - Yönetim Kurulu Başkanı
Barış Hocaoğlu 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Genel Müdür 2015-Devam- Actus Portföy Yönetimi A.Ş-Genel Müdür/YK Üyesi 2012-2015- AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2009-2012-Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2001-2009- Global Menkul Değerler A.Ş. ? Genel Müdür Yardımcısı
Yiğit Arslan 2020- Devam- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları Portföy Yöneticisi 2017 ? 2020- Actus Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları Portföy Yöneticisi 2012 - 2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2011 - 2012 - Rhea Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2009 - 2011 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007 - 2009 - Bentley Universitesi Vakıf Fonu - Yardımcı Portföy Yöneticisi
Inwon Song
Junhyung Jon
Paul Han Lim
Jaeseop Kim




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056680


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Tam 6.882 6.945 29,00  
Yarım 3.353 3.395 14,00  
Çeyrek 1.682 1.697 7,00  
Gümüş.Ons 19,78 19,81 0,00  
Gümüş Gr. 11,49 11,51 0,07  
B. Petrol 95,49 95,49 1,84  
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