***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.08.2022 14:37
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu?nun ilgili düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve fon portföyü portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon istatistiksel ve temel analizlere dayalı olarak vadeli ve spot piyasalarda arbitraj fırsatlarını yakalamayı hedeflemektedir. Bu nedenle bir enstrümanda aldığı uzun pozisyonu başka bir enstrümanda kısa pozisyon alarak kendini korumayı ana prensip olarak uygulamaktadır. Arbitraj fırsatlarındaki getiriyi yükseltmek amacıyla fon kaldıraç kullanmaktadır. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058544
BIST
14:213.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 25,59
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
14:2118,1950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0317
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
14:2118,1984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0628
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,2323
En Düşük
18,0904
14:211.021,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,30
|Açılış
|: 1.021,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler14:19
|VAKBN
|6,05
|204.726.779
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|762.847
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.173.704.479
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|84.133.965
|% 9,99
|
|COSMO
|32,20
|4.595.918
|% 9,97
|
|KLNMA
|18,58
|3.119.497
|% -9,98
|
|SILVR
|28,36
|4.505.037
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|73.397.974
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,62
|9.464.872
|% -9,93
|
|CMENT
|52,70
|666.614
|% -9,06
|
|ISCTR
|7,94
|4.244.617.018
|% 1,28
|
|AKBNK
|12,10
|4.160.861.328
|% 1,00
|
|YKBNK
|6,78
|3.665.335.584
|% 3,35
|
|GARAN
|26,12
|3.378.280.531
|% 1,40
|
|ASELS
|27,36
|3.320.891.575
|% 4,43
|
|EKGYO
|4,02
|2.663.182.046
|% 4,69
|
|YKBNK
|6,78
|3.665.335.584
|% 3,35
|
|ISCTR
|7,94
|4.244.617.018
|% 1,28
|
|AKBNK
|12,10
|4.160.861.328
|% 1,00
|
|ZOREN
|3,04
|738.255.574
|% 6,29
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1765
|18,1843
|% 0,12
|
|Euro
|18,1942
|18,2022
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,4501
|21,5577
|% 0,06
|
|Frank
|18,7955
|18,9087
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8252
|4,8494
|% 0,08
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-12,83
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-6,55
|
|Cumhuriyet
|6.796
|6.899
|-24,00
|
|Tam
|6.828
|6.882
|-49,00
|
|Yarım
|3.327
|3.365
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.682
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|-0,02
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,60
|
Seans Raporu
14:19
daha fazla
-
14:34NTGAZ
Yüzde 7.88 oranında artışla 18.76 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 708, 838 adet işlem
-
14:33XU100
Endeks 3, 159 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 53, 033.00 milyon TL de
-
14:33NTHOL
Yüzde 4.07 oranında artışla 12.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 042, 902 adet işlem
-
14:32RALYH
Yüzde 7.89 oranında artışla 18.47 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 560, 415 adet işlem
-
14:31PKART
Yüzde 4.43 oranında artışla 19.08 lira fiyatla işlem gören hissede 471, 682 adet işlem