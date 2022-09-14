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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14.09.2022 12:31
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Barış Hocaoğlu 2020- Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Genel Müdür 2015-2020- Actus Portföy Yönetimi A.Ş-Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2015- AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2009-2012-Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2001-2009- Global Menkul Değerler A.Ş. ? Genel Müdür Yardımcısı
Alpaslan Essari (Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi) 2020 - Devam... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2020 - İstanbul Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2008-2012 - Mira Menkul Değerler A.Ş. Fon Yöneticisi
Mehmet Tuğrul Tekbulut 1984 ? Devam Logo Yazılım A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknolojiden Sorumlu Baş Direktör
Cahit Güvensoy 1991-1995 : Arcelik A.S., Yazilim Mühendisi 1995-2011 : Coretech A.S., Kurucu, Yonetici Ortak 2001-2012 : Mackolik A.S., Kurucu Ortak 2012-2013 : Coretech A.S., Genel Müdür 2014-2017 : Logo Elektronik A.S., Genel Müdür
Murat Erkurt 2016 - Devam Arkel Elektrik ve Elektronik - YK Üyesi 2015 - Devam Söke Un - YK Başkanı 2013 - Devam Logo Yazılım - YK Bşk Yardımcısı 2013 - Devam Uğurlu Balık - YK Başkanı 2012 - Devam Mobiliz - YK Bşk Yardımcısı 2012 - 2014 Mikro Ödeme - YK Başkanı 2009 - Devam Mediterra Capital Private Equity - Kurucu Ortak 1994-2009 Lehman Brothers
Orhan Ayanlar 2015 - Devam Söke Un - YK Üyesi 2013 - Devam Logo Yazılım - YK Üyesi 2012 - Devam Mobiliz - YK Üyesi 2012 - 2014 Mikro Ödeme - YK Üyesi 2011 - Devam Mediterra Capital Private Equity - Ortak 2006 - 2011 Bedminster Capital Management - Vice President 2006 - 2006 İş Private Equity - Associate 2003 - 2005 Dündaş Ünlü Securities - Associate 2000 - 2002 Bear, Sterns & Co. Inc. - Analyst 2000 - 2002 Bear Sterns & Co. Inc. - Analyst
Yiğit Arslan 2020- Devam- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları Portföy Yöneticisi 2017-2020- Actus Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları Portföy Yöneticisi 2012 - 2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2011 - 2012 - Rhea Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2009 - 2011 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007 - 2009 - Bentley Universitesi Vakıf Fonu - Yardımcı Portföy Yöneticisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063051


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