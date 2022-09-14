***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAlpaslan ENSARİ 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2008-2020- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Vekili 04.2012- 08.2020 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Fon Yöneticisi Girişim sermayesi yatırımları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi olarak atanan komite üyesiBarış HOCAOĞLU 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.?Genel Müdür 2015-2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2015- AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2009-2012 Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2001-2009- Global Menkul Değerler A.Ş. ? Genel Müdür YardımcısıMehmet Ali DENİZ 2021 ?Naturelgaz A.Ş. ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2014 ? Devam Global Yatırım Holding A.Ş., Grup Strateji ve M&A Direktörü 2011 ? 2014 Soma Holding A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 2009 ? 2011 Ra Invest A.Ş., Kurucu Ortak 2006-2009 Global Yatırım Holding A.Ş, İş Geliştirme Direktörü 1997-2006 Global Menkul Değerler A.Ş,, Kurumsal Finansman DirektörüErcan Nuri ERGÜL 2020 - Ağustos 2022 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi 2017 - 2020- Actus Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi 2017 Devam- Global Liman İşletmeleri- Yönetim Kurulu Üyesi 2015 - 2016- Tamek Holding- İcra Kurulu ÜyesiCaner Cevdet AKÇALI 2020 ? Devam Nassau Cruise Port Ltd., Yönetim Kurulu Üyesi 2017 ? Devam Global Yatırım Holding A.Ş., Strateji ve Şirket Satın Alma ve Birleşme, Kıdemli Müdür 2015 ? 2017 Akbank T.A.S., Proje Finansmanı ve Yatırım Bankacılığı, Müdür 2008 ? 2015 Ernst & Young, Kurumsal Finansman Danışmanlık Hizmetleri, MüdürUğur Kerem SEÇKİN 04/2021 ? Devam Yönetim Kurulu Üyesi, GPH Taranto Cruise Port (İtalya) 03/2015 ? 03/2017 Genel Müdür Yardımcısı, New Ventures Private Equity (MENA) 02/2013 ? 01/2015 İş Geliştirme, Satış ve Pazarlamada Direktörü, Republika Academic Aparts (Türkiye) 11/2007 ? 12/2012 Kurucu ve Yönetici Ortak, Choove SRL (İtalya)Neda SOYDAN 2020 - Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ? GSYF Portföy Yöneticisi 2019-2020 BV Crypto Dijital Varlık Saklama Hizmetleri Yöneticiliği, 2017-2020 Bosphorist Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Yöneticiliği 2015-2020 TÜGİM (Tüm Girişimciler ve İş Mentorları Derneği) Genel Sekreterliği 2015-2020 BUBA (Bümed Business Angels) Yönetim Kurulu Üyeliği - 2008-2015 Eksoy Kimya Genel Müdür Yardımcısı Şirket bünyesinde dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye sahip kişi olarak atanan komite üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063052BIST