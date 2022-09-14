***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.09.2022 13:21
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Katılma payı satın alınması veya fona iadesinde, Kurucuya başvurularak alım satım talimatı verilecektir. Tüm katılma payı alım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilecek ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilecektir. Fon payları sadece Fon süresi sonunda Fona iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları kurucu tarafından oluşturulacaktır. İstanbul Portfoy Yönetimi A.Ş 1000
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alpaslan Ensari (Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi) 2020 - Devam... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2020 - İstanbul Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2008-2012 - Mira Menkul Değerler A.Ş. Fon Yöneticisi
Barış Hocaoğlu 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Genel Müdür 2015-Devam- Actus Portföy Yönetimi A.Ş-Genel Müdür/YK Üyesi 2012-2015- AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2009-2012-Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2001-2009- Global Menkul Değerler A.Ş. ? Genel Müdür Yardımcısı
Yiğit Arslan 2020- Devam- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları Portföy Yöneticisi 2017 ? 2020- Actus Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları Portföy Yöneticisi 2012 - 2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2011 - 2012 - Rhea Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2009 - 2011 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007 - 2009 - Bentley Universitesi Vakıf Fonu - Yardımcı Portföy Yöneticisi
Inwon Song
Junhyung Jon
Paul Han Lim
Jaeseop Kim
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063053
BIST
14:403.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -51,77
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
14:4018,2649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0151
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
14:4018,2768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0834
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
14:401.000,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,45
|Açılış
|: 1.000,50
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,39
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler14:40
|DESA
|31,72
|38.837.461
|% 9,99
|
|PAGYO
|23,12
|16.053.686
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,12
|124.305.260
|% 9,80
|
|HURGZ
|2,94
|76.399.699
|% 9,70
|
|RODRG
|40,02
|10.972.870
|% 9,52
|
|ISCTR
|10,17
|1.299.947.920
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|96.403.972
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|43.039.537
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|QNBFL
|81,00
|150.606
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,41
|4.772.130.375
|% -7,20
|
|THYAO
|71,60
|3.348.048.204
|% 0,70
|
|ASELS
|30,84
|3.114.950.354
|% 2,80
|
|AKBNK
|14,43
|2.491.021.876
|% -8,44
|
|YKBNK
|7,86
|2.281.572.533
|% -9,97
|
|EKGYO
|4,45
|1.920.168.904
|% -7,68
|
|KRDMD
|13,41
|4.772.130.375
|% -7,20
|
|YKBNK
|7,86
|2.281.572.533
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,43
|2.491.021.876
|% -8,44
|
|CEMAS
|1,45
|241.825.166
|% -1,36
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2480
|18,2649
|% 0,08
|
|Euro
|18,2594
|18,2768
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,0222
|21,1277
|% 0,53
|
|Frank
|18,9150
|19,0289
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8415
|4,8657
|% 0,01
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-0,30
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|1,10
|
|Cumhuriyet
|6.723
|6.824
|0,00
|
|Tam
|6.760
|6.809
|-7,00
|
|Yarım
|3.294
|3.329
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.664
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,45
|19,48
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|0,07
|
|B. Petrol
|92,97
|92,97
|-0,20
|