***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAlpaslan Ensari (Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi) 2020 - Devam... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2020 - İstanbul Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2008-2012 - Mira Menkul Değerler A.Ş. Fon YöneticisiBarış Hocaoğlu 2020- Devam-İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş?Genel Müdür 2015-2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş-Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2015- AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2009-2012-Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2001-2009- Global Menkul Değerler A.Ş. ? Genel Müdür Yardımcısıİnanç Erol 2020- Devam-İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş?Genel Müdür 2015-2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş-Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2015- AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2009-2012-Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2001-2009- Global Menkul Değerler A.Ş. ? Genel Müdür YardımcısıAydın Doğan yalçındağ 2015- devam Blu TV Kurucu & Yönetim Kurulu Başkanı 2013-2015 Goldman Sachs AnalistŞakir Yaman Tunaoğlu Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi 1986 yılından bugüne Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.?de kurucu ortak 1984-1986 yılları arasında Michigan Technological University?de asistanKıvılcım Pınar Kocabıyık 2019 ? devam Yuvam Dünya Yönetim Kurulu Başkanı 2012-2019 38-30 Çiftliği Genel Müdür 200-2012 Borusan Holding Tedarik Zinciri MüdürüYiğit Arslan 2020- Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2017 - 2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2012 - 2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2011 - 2012 - Rhea Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2009 - 2011 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007 - 2009 - Bentley Universitesi Vakıf Fonu - Yardımcı Portföy Yöneticisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063054BIST