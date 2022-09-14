***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.09.2022 13:22
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alpaslan Ensari (Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi) 2020 - Devam... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2020 - İstanbul Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2008-2012 - Mira Menkul Değerler A.Ş. Fon Yöneticisi
Barış Hocaoğlu 2020- Devam-İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş?Genel Müdür 2015-2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş-Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2015- AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2009-2012-Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2001-2009- Global Menkul Değerler A.Ş. ? Genel Müdür Yardımcısı
İnanç Erol 2020- Devam-İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş?Genel Müdür 2015-2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş-Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2015- AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2009-2012-Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2001-2009- Global Menkul Değerler A.Ş. ? Genel Müdür Yardımcısı
Aydın Doğan yalçındağ 2015- devam Blu TV Kurucu & Yönetim Kurulu Başkanı 2013-2015 Goldman Sachs Analist
Şakir Yaman Tunaoğlu Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi 1986 yılından bugüne Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.?de kurucu ortak 1984-1986 yılları arasında Michigan Technological University?de asistan
Kıvılcım Pınar Kocabıyık 2019 ? devam Yuvam Dünya Yönetim Kurulu Başkanı 2012-2019 38-30 Çiftliği Genel Müdür 200-2012 Borusan Holding Tedarik Zinciri Müdürü
Yiğit Arslan 2020- Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2017 - 2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2012 - 2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2011 - 2012 - Rhea Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2009 - 2011 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007 - 2009 - Bentley Universitesi Vakıf Fonu - Yardımcı Portföy Yöneticisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063054
BIST
13:183.354
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En Düşük
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|: 999,06
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1.001,39
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler13:18
|PAGYO
|23,12
|9.239.860
|% 9,99
|
|COSMO
|43,60
|543.518
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|3.972.757
|% 9,96
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|DESA
|31,68
|35.352.969
|% 9,85
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|IEYHO
|1,12
|122.006.736
|% 9,80
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|ISCTR
|10,17
|1.171.561.159
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|29.543.409
|% -10,00
|
|QNBFL
|81,00
|14.526
|% -10,00
|
|HKTM
|38,20
|32.650.960
|% -9,99
|
|HALKB
|12,26
|1.215.643.235
|% -9,99
|
|KRDMD
|13,27
|3.404.325.476
|% -8,17
|
|THYAO
|71,25
|2.592.862.283
|% 0,21
|
|ASELS
|30,64
|2.460.366.312
|% 2,13
|
|EREGL
|30,16
|1.503.762.091
|% -1,11
|
|AKBNK
|14,19
|1.402.250.810
|% -9,96
|
|EKGYO
|4,40
|1.277.455.179
|% -8,71
|
|KRDMD
|13,27
|3.404.325.476
|% -8,17
|
|YKBNK
|7,86
|1.178.269.945
|% -9,97
|
|CEMAS
|1,47
|209.375.940
|% 0,00
|
|IEYHO
|1,12
|122.006.736
|% 9,80
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,2452
|18,2630
|% 0,07
|
|Euro
|18,2934
|18,2976
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,0402
|21,1457
|% 0,61
|
|Frank
|18,9157
|19,0297
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8412
|4,8655
|% 0,00
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|13:18
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.706
|1.706
|3,51
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|1,61
|
|Cumhuriyet
|6.730
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.763
|6.814
|-2,00
|
|Yarım
|3.295
|3.331
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.665
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,59
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|0,11
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|B. Petrol
|93,59
|93,59
|0,42
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