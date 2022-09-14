***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.09.2022 15:42
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu T. İş Bankası A.Ş.
ISIN Kodu TRYISTP00430
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
Fonun Süresi 7
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, sektör ayrımı olmaksızın teknoloji dikeyinde tekrar eden gelir üretebilme, dikeyleşme ve globalleşme stratejik hedefleri olan, İslâmi finans prensiplerine uygun, global ölçekte rekabet edebilecek yu¨ksek teknoloji u¨reten tohum aşaması, erken aşama ve bu¨yu¨me aşamasındaki girişimlere, uzun vadeli finansal getiri sağlama hedefi doğrultusunda yatırım yaparak getiri elde etmeyi hedeflemektedir. Fon, girişim şirketlerine kira sertifikası, sermaye, borç sermaye karması faizsiz finansman ve mevzuatın izin verdiği diğer faizsiz araçlarla yu¨ksek riskli girişim sermayesi yatırımı yapmayı ve bu şirketlere operasyonel destek de sağlamak suretiyle şirketlerin bu¨yu¨me hedeflerine ulaşmasını sağlayarak uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
İhraç belgesinde yeralmaktadır. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 1
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
2,5 %2,5+bsmv
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın Çelikdelen 21 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alpaslan Ensari (Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi) 2020 - Devam... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2020 - İstanbul Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2008-2012 - Mira Menkul Değerler A.Ş. Fon Yöneticisi
Barış Hocaoğlu 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Genel Müdür 2015-Devam- Actus Portföy Yönetimi A.Ş-Genel Müdür/YK Üyesi 2012-2015- AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2009-2012-Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2001-2009- Global Menkul Değerler A.Ş. ? Genel Müdür Yardımcısı
Yiğit Arslan 2020- Devam- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları Portföy Yöneticisi 2017 ? 2020- Actus Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları Portföy Yöneticisi 2012 - 2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2011 - 2012 - Rhea Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2009 - 2011 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007 - 2009 - Bentley Universitesi Vakıf Fonu - Yardımcı Portföy Yöneticisi
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tuncay Subaşı 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 16 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Yiğit Arslan 2020- Devam- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları Portföy Yöneticisi 2017 ? 2020- Actus Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları Portföy Yöneticisi 2012 - 2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2011 - 2012 - Rhea Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2009 - 2011 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007 - 2009 - Bentley Universitesi Vakıf Fonu - Yardımcı Portföy Yöneticisi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Dereboyu Caddesi No.78 Kat 4 Ortaköy Beşiktaş İstanbul 0212 227 56 00 0212 227 56 01 info@istanbulportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Yiğit Arslan Portföy Yöneticisi 0212 227 56 00 info@istanbulportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063095
BIST