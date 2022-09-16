***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.09.2022 12:15
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tufan Deriner 05.06.2020 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 23 SPF Düzey 3 Lisansı
Tuncay Subaşı 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 19 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Alper Ertekin 2012- 2019 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Uzman 2019 - … İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 7 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Hande Nizam 16.09.2022 2020 - ..İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019-2020 Ünlü Menkul Değ. A.Ş. Şube Müdür Yardımcısı 2018-2019 Gedik Yatırım A.Ş. Yatırım Uzmanı 2016-2018 İntegral Yatırım A.Ş. Yatırım Uzmanı 2014-2016 Ata Yatırım A.Ş. Uzman Yardımcısı 7 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063537
BIST
12:463.368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 4,62
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.375
En Düşük
3.318
12:4618,2766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
12:4618,2381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0270
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3107
En Düşük
18,1814
12:46976,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,93
|Açılış
|: 976,12
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
979,74
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler12:46
|COSMO
|50,60
|566.366
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,53
|18.624.444
|% 9,97
|
|EMNIS
|56,85
|110.858
|% 9,96
|
|FRIGO
|5,65
|67.208.655
|% 9,92
|
|BRMEN
|3,33
|57.213
|% 9,90
|
|NTHOL
|10,73
|13.798.029
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|69.873.654
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|241.673
|% -9,97
|
|ISGYO
|17,08
|33.498.389
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|5.970.915
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,20
|3.146.485.903
|% -4,54
|
|ISCTR
|9,03
|3.106.338.976
|% -1,42
|
|YKBNK
|7,20
|2.729.321.080
|% 1,69
|
|GARAN
|22,28
|2.684.344.378
|% -7,01
|
|HALKB
|9,96
|2.129.533.171
|% -9,78
|
|YKBNK
|7,20
|2.729.321.080
|% 1,69
|
|EKGYO
|4,25
|1.466.627.761
|% 6,78
|
|ISCTR
|9,03
|3.106.338.976
|% -1,42
|
|AKBNK
|12,20
|3.146.485.903
|% -4,54
|
|HALKB
|9,96
|2.129.533.171
|% -9,78
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2739
|18,2766
|% 0,06
|
|Euro
|18,2257
|18,2381
|% -0,15
|
|Sterlin
|20,7370
|20,8410
|% -0,73
|
|Frank
|18,8961
|19,0099
|% -0,15
|
|Riyal
|4,8488
|4,8731
|% -0,00
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|-0,78
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|6.596
|6.696
|-90,00
|
|Tam
|6.628
|6.693
|-19,00
|
|Yarım
|3.229
|3.272
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.636
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|19,00
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,13
|
|B. Petrol
|91,16
|91,16
|0,30
|