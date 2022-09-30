***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.09.2022 15:25
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alp Varolan 20.06.2022 2009-2012 yıllar arasında Denizbank Özel Bankacılık Özel İşlemler Bölümü Ekip Liderliği, 2012 Şubat -2013 Eylül Banque International Lüxembourg Zürih 'te Türkiye Masası Yöneticisi, 2015-2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2020-... İstanbul Portföy Yönetimi .A.Ş Portföy Yöneticisi. 16 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Tufan Deriner 20.06.2022 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 18 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Kaan Kolabaş 30.09.2022 2000-2001 Kentbank A.Ş. MT-Hazine Bölümü 2002-2012 çeşitli bankaların hazine ve Özel bankacılık bölümlerinde Portföy Yöneticisi 2012-2014 Fibabanka A.Ş. Özel Bankacılık Bölüm Müdürü 2014-2019 Aktifbank A.Ş. Özel Bankacılık Bölüm Başkanı 2019-… İstanbul Portföy Genel Müdür Yardımcısı 22 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066334
BIST
15:213.155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 8,40
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.168
En Düşük
3.130
15:2118,5393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0335
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4676
15:2118,1143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0431
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0626
15:21993,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,10
|Açılış
|: 993,03
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler15:19
|BFREN
|1.529,40
|49.362.880
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.423.221
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|1.818.997
|% 9,97
|
|ARASE
|144,60
|98.189.054
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,56
|466.958.305
|% 9,54
|
|CASA
|118,70
|787.337
|% -9,94
|
|PENTA
|386,60
|19.794.941
|% -5,59
|
|ISGYO
|6,30
|2.277.901.598
|% -5,26
|
|ORMA
|35,14
|117.137
|% -4,35
|
|AGYO
|6,00
|65.253.706
|% -4,00
|
|ISGYO
|6,30
|2.277.901.598
|% -5,26
|
|THYAO
|68,90
|1.948.328.645
|% 0,44
|
|SASA
|67,95
|1.576.351.699
|% 3,19
|
|ALARK
|58,00
|1.423.383.760
|% 3,02
|
|ASELS
|29,56
|1.324.529.213
|% -1,14
|
|ISGYO
|6,30
|2.277.901.598
|% -5,26
|
|EKGYO
|3,87
|916.456.366
|% 1,31
|
|ODAS
|6,19
|990.816.499
|% 4,21
|
|TSKB
|2,45
|377.699.036
|% -2,39
|
|ZOREN
|3,56
|466.958.305
|% 9,54
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5354
|18,5431
|% 0,20
|
|Euro
|18,0989
|18,1183
|% -0,22
|
|Sterlin
|20,4314
|20,5338
|% -0,38
|
|Frank
|18,8371
|18,9506
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9187
|4,9434
|% 0,21
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|3,87
|
|Altın Gr.
|992
|992
|3,99
|
|Cumhuriyet
|6.631
|6.731
|51,00
|
|Tam
|6.672
|6.745
|13,00
|
|Yarım
|3.246
|3.297
|6,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.649
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,94
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,30
|0,07
|
|B. Petrol
|86,12
|86,12
|-1,06
|