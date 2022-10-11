***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAli İlhan 11.10.2022 1993-1996: Finansbank / Portföy Yöneticisi 1998-2000: ABN Amro Yatırım Menkul Değerler / Fon ve Portföy Yöneticisi 2000-2001: ABN Amro Portföy Yönetimi / Fon ve Portföy Yönetimi CIO 2004-2008: Eczacıbaşı UBP Portföy Yönetimi / Fon ve Portföy Yöneticisi 2009-2018 Alkhair Portföy Yönetimi / Genel Müdür 29 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSITurgut Kerem Görken 11.10.2022 1997-2005 Ata Portfoy Yonetimi 2005-2007 Global Portfoy Yonetimi 2007/2013 Eczacibasi-UBP Portfoy Yonetimi 2014-2015 Ziraat Portfoy Yonetimi 2018-2021 GFI Securities Londra 25 SPF D