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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.10.2022 17:08
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ali İlhan 11.10.2022 1993-1996: Finansbank / Portföy Yöneticisi 1998-2000: ABN Amro Yatırım Menkul Değerler / Fon ve Portföy Yöneticisi 2000-2001: ABN Amro Portföy Yönetimi / Fon ve Portföy Yönetimi CIO 2004-2008: Eczacıbaşı UBP Portföy Yönetimi / Fon ve Portföy Yöneticisi 2009-2018 Alkhair Portföy Yönetimi / Genel Müdür 29 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Turgut Kerem Görken 11.10.2022 1997-2005 Ata Portfoy Yonetimi 2005-2007 Global Portfoy Yonetimi 2007/2013 Eczacibasi-UBP Portfoy Yonetimi 2014-2015 Ziraat Portfoy Yonetimi 2018-2021 GFI Securities Londra 25 SPF D
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Altın Ons 1.668 1.668 1,78  
Altın Gr. 997 997 1,10  
Cumhuriyet 6.704 6.805 29,00  
Tam 6.717 6.780 12,00  
Yarım 3.273 3.314 5,00  
Çeyrek 1.640 1.657 2,00  
Gümüş.Ons 18,88 18,90 -0,27  
Gümüş Gr. 11,32 11,34 -0,12  
B. Petrol 92,00 92,00 -2,29  
Seans Raporu 18:05
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