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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.10.2022 13:02
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun ana yatırım amacı uzun vadeli ve sürekli mutlak getiri sağlamaktır. Bu hedefe erişebilmek için Fon?un izleyeceği temel ilke, mutlak getirili (non-directional ve arbitrage) ve benzeri (piyasa hareketlerinden etkilenmeyen) işlemler olacaktır. Bu doğrultuda Fon?un yatırım stratejisi Borsa İstanbul piyasa ve pazarlarında işlem gören ortaklık paylarında, rüçhan haklarında, varantlarda ve Borsa İstanbul?da işlem gören türev ürünlerde, gün içi fiyat uyuşmazlıkları ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını, algoritma destekli sistemler kullanarak kar etmek suretiyle TL cinsi mutlak getiri elde etmektir. Temel strateji mutlak getirili olmakla birlikte, ana stratejiyi desteklemek ve fon toplam değerini yükseltmek amacıyla öngörülen piyasalara paralel geliştirilecek olan yönlü strateji (Market Directional) de ek olarak kullanılacaktır. Bu strateji uygulanırken Türkiye ve global piyasalardaki analize dayalı öngörüler doğrultusunda ortaklık payları ve diğer alternatif piyasa ürünleri seçilmek suretiyle portföy yöneticisi tarafından uzun veya kısa pozisyon alınabilir. 5




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072464


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKBNK 14,85 1.463.417.940 % 10,00  
ERCB 52,60 85.029.385 % 10,00  
PENTA 484,00 6.985.088 % 10,00  
COSMO 73,25 3.540.279 % 9,98  
YEOTK 46,56 208.935.534 % 9,97  
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14:41 Alış Satış %  
Dolar 18,5835 18,5945 % 0,14  
Euro 18,1015 18,1131 % 0,27  
Sterlin 20,9512 21,0563 % 1,24  
Frank 18,4881 18,5995 % 0,54  
Riyal 4,9320 4,9568 % 0,10  
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14:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.657 1.657 12,25  
Altın Gr. 990 990 8,46  
Cumhuriyet 6.653 6.754 37,00  
Tam 6.693 6.750 -40,00  
Yarım 3.261 3.297 -23,00  
Çeyrek 1.634 1.650 -9,00  
Gümüş.Ons 18,58 18,62 0,32  
Gümüş Gr. 11,10 11,12 0,20  
B. Petrol 91,84 91,84 0,21  
Seans Raporu 14:41
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