***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.10.2022 13:02
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun ana yatırım amacı uzun vadeli ve sürekli mutlak getiri sağlamaktır. Bu hedefe erişebilmek için Fon?un izleyeceği temel ilke, mutlak getirili (non-directional ve arbitrage) ve benzeri (piyasa hareketlerinden etkilenmeyen) işlemler olacaktır. Bu doğrultuda Fon?un yatırım stratejisi Borsa İstanbul piyasa ve pazarlarında işlem gören ortaklık paylarında, rüçhan haklarında, varantlarda ve Borsa İstanbul?da işlem gören türev ürünlerde, gün içi fiyat uyuşmazlıkları ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını, algoritma destekli sistemler kullanarak kar etmek suretiyle TL cinsi mutlak getiri elde etmektir. Temel strateji mutlak getirili olmakla birlikte, ana stratejiyi desteklemek ve fon toplam değerini yükseltmek amacıyla öngörülen piyasalara paralel geliştirilecek olan yönlü strateji (Market Directional) de ek olarak kullanılacaktır. Bu strateji uygulanırken Türkiye ve global piyasalardaki analize dayalı öngörüler doğrultusunda ortaklık payları ve diğer alternatif piyasa ürünleri seçilmek suretiyle portföy yöneticisi tarafından uzun veya kısa pozisyon alınabilir. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072464
BIST
14:433.810
En Yüksek
|Değişim
|: 5,04%
|| 182,62
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.819
En Düşük
3.641
14:4318,5912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0235
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
14:4318,1165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0519
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1694
En Düşük
18,0503
14:43990,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 8,91
|Açılış
|: 990,88
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
992,61
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler14:41
|AKBNK
|14,85
|1.463.417.940
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|85.029.385
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|6.985.088
|% 10,00
|
|COSMO
|73,25
|3.540.279
|% 9,98
|
|YEOTK
|46,56
|208.935.534
|% 9,97
|
|ATSYH
|107,90
|4.237.706
|% -9,86
|
|EKIZ
|13,60
|829.878
|% -7,17
|
|MEGAP
|4,79
|48.486.197
|% -4,39
|
|MEGAP
|4,79
|48.486.197
|% -4,39
|
|ESCOM
|26,16
|20.796.899
|% -4,18
|
|THYAO
|97,60
|6.411.877.817
|% 8,44
|
|PETKM
|14,39
|3.386.649.885
|% -1,37
|
|YKBNK
|9,71
|2.859.911.315
|% 9,97
|
|ISCTR
|9,39
|2.829.029.094
|% 9,95
|
|EKGYO
|4,43
|2.807.203.570
|% 4,98
|
|EKGYO
|4,43
|2.807.203.570
|% 4,98
|
|ISCTR
|9,39
|2.829.029.094
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,71
|2.859.911.315
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,85
|478.331.000
|% 7,56
|
|PETKM
|14,39
|3.386.649.885
|% -1,37
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5835
|18,5945
|% 0,14
|
|Euro
|18,1015
|18,1131
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,9512
|21,0563
|% 1,24
|
|Frank
|18,4881
|18,5995
|% 0,54
|
|Riyal
|4,9320
|4,9568
|% 0,10
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|12,25
|
|Altın Gr.
|990
|990
|8,46
|
|Cumhuriyet
|6.653
|6.754
|37,00
|
|Tam
|6.693
|6.750
|-40,00
|
|Yarım
|3.261
|3.297
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.650
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,62
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|0,20
|
|B. Petrol
|91,84
|91,84
|0,21
|
Seans Raporu
14:41
daha fazla
-
14:56PNLSN
Yüzde 9.02 oranında artışla 18.37 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 496, 341 adet işlem
-
14:55XU100
Endeks 3, 808 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 99 üstünde . İşlem hacmi 64, 829.00 milyon TL de
-
14:55MZHLD
Yüzde 9.46 oranında artışla 92.00 lira fiyatla işlem gören hissede 828, 459 adet işlem
-
14:54GLCVY
Yüzde 8.62 oranında artışla 18.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 574, 883 adet işlem
-
14:52MOBTL
Yüzde 8.30 oranında artışla 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 463, 961 adet işlem