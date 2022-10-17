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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.10.2022 15:59
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
Hesaplama detayı ihraç belgesinde yer almaktadır Hesaplama detayı ihraç belgesinde yer almaktadır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072499


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
16:593.844
Değişim :  5,98% |  216,87
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AZTEK 20,46 198.888.654 % 10,00  
AKBNK 14,85 1.476.350.612 % 10,00  
ERCB 52,60 86.797.429 % 10,00  
PENTA 484,00 7.316.628 % 10,00  
MZHLD 92,45 83.164.484 % 9,99  
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16:57 Alış Satış %  
Dolar 18,5764 18,5829 % 0,08  
Euro 18,1900 18,2032 % 0,77  
Sterlin 20,9971 21,1024 % 1,46  
Frank 18,5515 18,6633 % 0,88  
Riyal 4,9261 4,9508 % -0,02  
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16:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.664 1.665 19,94  
Altın Gr. 995 995 12,88  
Cumhuriyet 6.686 6.787 70,00  
Tam 6.710 6.767 -23,00  
Yarım 3.269 3.308 -12,00  
Çeyrek 1.638 1.654 -5,00  
Gümüş.Ons 18,75 18,78 0,49  
Gümüş Gr. 11,26 11,27 0,35  
B. Petrol 92,97 92,97 1,34  
Seans Raporu 16:57
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