***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.10.2022 15:59
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
Hesaplama detayı ihraç belgesinde yer almaktadır Hesaplama detayı ihraç belgesinde yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072500
BIST
16:033.815
En Yüksek
|Değişim
|: 5,20%
|| 188,49
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.819
En Düşük
3.641
16:0318,5922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0245
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
16:0318,1940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1294
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1994
En Düşük
18,0503
16:03995,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 13,74
|Açılış
|: 996,11
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler16:03
|AKBNK
|14,85
|1.473.224.746
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|86.479.304
|% 10,00
|
|AZTEK
|20,46
|176.283.637
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.262.904
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|82.908.952
|% 9,99
|
|ATSYH
|107,90
|4.237.706
|% -9,86
|
|EKIZ
|13,60
|829.878
|% -7,17
|
|MEGAP
|4,72
|51.867.876
|% -5,79
|
|MEGAP
|4,72
|51.867.876
|% -5,79
|
|ESCOM
|26,00
|30.038.014
|% -4,76
|
|THYAO
|97,65
|7.114.051.684
|% 8,50
|
|PETKM
|14,37
|3.958.855.283
|% -1,51
|
|EKGYO
|4,43
|3.101.601.374
|% 4,98
|
|SISE
|31,08
|2.992.154.350
|% 6,22
|
|ASELS
|32,30
|2.954.525.421
|% 3,73
|
|EKGYO
|4,43
|3.101.601.374
|% 4,98
|
|ISCTR
|9,39
|2.846.770.321
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,71
|2.870.037.719
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,89
|534.961.188
|% 9,88
|
|PETKM
|14,37
|3.958.855.283
|% -1,51
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5836
|18,5922
|% 0,13
|
|Euro
|18,1856
|18,1940
|% 0,72
|
|Sterlin
|21,0203
|21,1257
|% 1,57
|
|Frank
|18,5499
|18,6617
|% 0,87
|
|Riyal
|4,9330
|4,9578
|% 0,12
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|20,18
|
|Altın Gr.
|996
|996
|14,47
|
|Cumhuriyet
|6.683
|6.784
|67,00
|
|Tam
|6.719
|6.776
|-14,00
|
|Yarım
|3.274
|3.312
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.656
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,83
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|0,38
|
|B. Petrol
|92,19
|92,19
|0,56
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:18CMENT
Yüzde 9.94 oranında artışla 58.05 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 367 adet işlem
-
16:17CONSE
Yüzde 9.71 oranında artışla 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 875, 302 adet işlem
-
16:16TSKB
Yüzde 9.24 oranında artışla 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 253, 314, 780 adet işlem
-
16:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 220, 28 artarak (% 5.57 ) 4, 173
-
16:15XU100
Endeks 3, 811 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 09 üstünde . İşlem hacmi 72, 982.00 milyon TL de