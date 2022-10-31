***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.10.2022 14:09
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon istatiksel, teknik ve temel analizlere dayalı olarak piyasada oluşmuş fiyatın, makul değerinin üzerinde olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda kısa pozisyon, makul değerinin altında olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda ise uzun pozisyon taşıyarak orta vadede mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu pozisyonları, kaldıraç kullanarak büyütebilir ve getiriyi yükseltmeyi amaçlar. İkili işlem (Pair Trade) ? birbiriyle yüksek korelasyona sahip iki finansal ürünün birinin diğerine göre daha iyi performans göstermesinden getiri sağlamayı amaçlayan pozisyonlara girebilir, böylelikle ek getiri elde etmeyi hedefler. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075258
BIST
16:214.053
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 74,33
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
16:2118,6216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0151
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
16:2118,5143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1107
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
16:21990,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 14,06
|Açılış
|: 990,93
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler16:21
|AKCNS
|48,40
|58.321.462
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.625.266
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|74.758.732
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|268.686.962
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|2.755.396
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,80
|102.830.931
|% -9,09
|
|VERTU
|32,96
|154.418.807
|% -7,93
|
|PNSUT
|46,94
|80.155.034
|% -7,78
|
|KRTEK
|25,24
|91.988.600
|% -7,75
|
|TRCAS
|21,98
|309.824.105
|% -7,72
|
|THYAO
|102,00
|4.886.547.143
|% 0,69
|
|SASA
|128,50
|3.618.578.675
|% 6,91
|
|ASELS
|33,48
|2.857.443.415
|% 3,91
|
|SISE
|33,36
|2.747.417.477
|% 0,42
|
|AKBNK
|14,87
|2.331.724.598
|% 1,71
|
|EKGYO
|4,49
|2.283.741.905
|% 1,81
|
|YKBNK
|9,45
|2.114.474.348
|% 2,61
|
|ISCTR
|9,34
|1.703.614.341
|% 0,21
|
|AKBNK
|14,87
|2.331.724.598
|% 1,71
|
|TSKB
|3,03
|470.578.837
|% 0,66
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6157
|18,6216
|% 0,08
|
|Euro
|18,5060
|18,5143
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,4482
|21,5558
|% 0,89
|
|Frank
|18,6636
|18,7760
|% 0,94
|
|Riyal
|4,9388
|4,9636
|% 0,09
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|20,52
|
|Altın Gr.
|991
|991
|13,81
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|52,00
|
|Tam
|6.657
|6.712
|61,00
|
|Yarım
|3.244
|3.279
|30,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.639
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,91
|19,95
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,98
|0,51
|
|B. Petrol
|95,46
|95,46
|2,65
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:37YAPRK
Yüzde 6.03 oranında artışla 53.65 lira fiyatla işlem gören hissede 594, 028 adet işlem
-
16:36XU100
Endeks 4, 055 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 9 üstünde . İşlem hacmi 62, 817.00 milyon TL de
-
16:35GESAN
Yüzde 6.83 oranında artışla 175.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 391, 080 adet işlem
-
16:34EPLAS
Yüzde 6.01 oranında artışla 23.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 266, 025 adet işlem
-
16:33RYSAS
Yüzde 7.69 oranında artışla 12.32 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 804, 243 adet işlem