Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

31.10.2022 14:09
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon istatiksel, teknik ve temel analizlere dayalı olarak piyasada oluşmuş fiyatın, makul değerinin üzerinde olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda kısa pozisyon, makul değerinin altında olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda ise uzun pozisyon taşıyarak orta vadede mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu pozisyonları, kaldıraç kullanarak büyütebilir ve getiriyi yükseltmeyi amaçlar. İkili işlem (Pair Trade) ? birbiriyle yüksek korelasyona sahip iki finansal ürünün birinin diğerine göre daha iyi performans göstermesinden getiri sağlamayı amaçlayan pozisyonlara girebilir, böylelikle ek getiri elde etmeyi hedefler. 6




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075258


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:214.053
Değişim :  1,87% |  74,33
Açılış :  3.987  
Önceki Kapanış :  3.979  
En Yüksek
4.100 En Düşük
3.987
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKCNS 48,40 58.321.462 % 10,00  
VAKKO 33,88 5.625.266 % 10,00  
EDATA 22,24 74.758.732 % 9,99  
NTGAZ 32,62 268.686.962 % 9,98  
BALAT 11,80 2.755.396 % 9,97  
daha fazla
16:21 Alış Satış %  
Dolar 18,6157 18,6216 % 0,08  
Euro 18,5060 18,5143 % 0,60  
Sterlin 21,4482 21,5558 % 0,89  
Frank 18,6636 18,7760 % 0,94  
Riyal 4,9388 4,9636 % 0,09  
daha fazla
16:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.654 1.654 20,52  
Altın Gr. 991 991 13,81  
Cumhuriyet 6.623 6.723 52,00  
Tam 6.657 6.712 61,00  
Yarım 3.244 3.279 30,00  
Çeyrek 1.627 1.639 15,00  
Gümüş.Ons 19,91 19,95 0,77  
Gümüş Gr. 11,95 11,98 0,51  
B. Petrol 95,46 95,46 2,65  
Seans Raporu 16:21
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru