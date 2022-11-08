***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.11.2022 11:11
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun ana yatırım amacı uzun vadeli ve sürekli mutlak getiri sağlamaktır. Bu hedefe erişebilmek için Fon?un izleyeceği temel ilke, mutlak getirili (non-directional ve arbitrage) ve benzeri (piyasa hareketlerinden etkilenmeyen) işlemler olacaktır. Bu doğrultuda Fon?un yatırım stratejisi Borsa İstanbul piyasa ve pazarlarında işlem gören ortaklık paylarında, rüçhan haklarında, varantlarda ve Borsa İstanbul?da işlem gören türev ürünlerde, gün içi fiyat uyuşmazlıkları ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını, algoritma destekli sistemler kullanarak kar etmek suretiyle TL cinsi mutlak getiri elde etmektir. Temel strateji mutlak getirili olmakla birlikte, ana stratejiyi desteklemek ve fon toplam değerini yükseltmek amacıyla öngörülen piyasalara paralel geliştirilecek olan yönlü strateji (Market Directional) de ek olarak kullanılacaktır. Bu strateji uygulanırken Türkiye ve global piyasalardaki analize dayalı öngörüler doğrultusunda ortaklık payları ve diğer alternatif piyasa ürünleri seçilmek suretiyle portföy yöneticisi tarafından uzun veya kısa pozisyon alınabilir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077845
BIST
11:394.379
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 47,80
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.396
En Düşük
4.297
11:3918,6091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1321
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
11:3918,5869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0519
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6212
En Düşük
18,4643
11:39998,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,81
|Açılış
|: 998,96
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
999,72
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler11:39
|TEZOL
|22,04
|164.205.097
|% 9,98
|
|DESA
|42,98
|29.861.508
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,10
|111.687.138
|% 9,94
|
|IHEVA
|1,80
|43.691.227
|% 9,76
|
|DITAS
|23,28
|8.915.218
|% -36,88
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|SUMAS
|105,50
|128.710
|% -7,29
|
|EREGL
|37,30
|5.690.036.726
|% 1,86
|
|THYAO
|110,50
|4.694.071.884
|% 3,08
|
|KRDMD
|13,47
|2.335.014.854
|% -2,74
|
|PETKM
|14,56
|1.664.749.925
|% -0,61
|
|ASELS
|36,22
|1.578.689.226
|% 1,57
|
|EKGYO
|4,67
|1.346.567.654
|% -2,51
|
|SKBNK
|2,15
|374.366.272
|% 3,37
|
|KRDMD
|13,47
|2.335.014.854
|% -2,74
|
|EREGL
|37,30
|5.690.036.726
|% 1,86
|
|YKBNK
|9,60
|1.159.522.223
|% 2,02
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6063
|18,6091
|% 0,71
|
|Euro
|18,5751
|18,5869
|% 0,28
|
|Sterlin
|21,2852
|21,3920
|% 0,32
|
|Frank
|18,7167
|18,8295
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9375
|4,9622
|% 0,68
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-5,55
|
|Altın Gr.
|998
|998
|3,24
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.678
|6.732
|-16,00
|
|Yarım
|3.254
|3.291
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.645
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,60
|20,63
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|97,69
|97,69
|-0,23
|