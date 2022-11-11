***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.11.2022 10:50
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tuncay Subaşı 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 16 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisansı
Yiğit Arslan 2020- Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2017 - 2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2012 - 2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2011 - 2012 - Rhea Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2009 - 2011 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007 - 2009 - Bentley Universitesi Vakıf Fonu - Yardımcı Portföy Yöneticisi SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079368
BIST
12:134.514
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 47,36
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
12:1318,5526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0627
|Açılış
|: 18,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
12:1319,0368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1850
|Açılış
|: 18,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0652
En Düşük
18,8141
12:131.050,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,36
|Açılış
|: 1.050,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.053,39
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler12:11
|AKENR
|4,40
|84.731.869
|% 10,00
|
|MAALT
|314,00
|39.380.525
|% 9,98
|
|ALCTL
|89,25
|15.796.001
|% 9,98
|
|BRSAN
|65,80
|74.256.273
|% 9,94
|
|PRDGS
|8,68
|353.992.701
|% 9,60
|
|SNGYO
|4,23
|15.557.119
|% -10,00
|
|TRILC
|12,23
|108.709.588
|% -4,23
|
|KNFRT
|13,21
|30.549.847
|% -3,79
|
|KENT
|173,10
|112.169
|% -3,78
|
|BANVT
|76,65
|18.983.520
|% -3,58
|
|THYAO
|114,10
|3.663.156.575
|% 0,62
|
|EREGL
|37,54
|3.223.018.996
|% 0,00
|
|ASELS
|40,06
|2.916.003.744
|% 5,31
|
|PETKM
|14,54
|1.650.169.034
|% 0,41
|
|ODAS
|10,67
|1.504.794.979
|% 6,91
|
|EKGYO
|5,42
|1.061.085.463
|% 0,74
|
|ODAS
|10,67
|1.504.794.979
|% 6,91
|
|PSGYO
|8,41
|708.941.054
|% 6,73
|
|HALKB
|9,02
|463.850.056
|% 0,45
|
|VAKBN
|9,33
|451.457.685
|% 0,65
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5474
|18,5498
|% 0,32
|
|Euro
|19,0186
|19,0350
|% 0,97
|
|Sterlin
|21,7185
|21,8274
|% 0,58
|
|Frank
|19,2259
|19,3417
|% 0,80
|
|Riyal
|4,9187
|4,9434
|% 0,31
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|8,02
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.053
|9,04
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.976
|7.056
|38,00
|
|Yarım
|3.388
|3.449
|18,00
|
|Çeyrek
|1.702
|1.724
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,85
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,03
|13,04
|0,15
|
|B. Petrol
|96,25
|96,25
|2,58
|
Seans Raporu
12:11
daha fazla
-
12:26MNDRS
Yüzde 8.85 oranında artışla 10.45 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 512, 581 adet işlem
-
12:25ODAS
Yüzde 6.91 oranında artışla 10.67 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 148, 622 adet işlem
-
12:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, HEKTS, SASA
-
12:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 86 artarak (% 1.08 ) 3, 994
-
12:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CELHA, AKENR, ALCTL, MAALT, BRSAN