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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.11.2022 10:50
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tuncay Subaşı 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 16 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisansı
Yiğit Arslan 2020- Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2017 - 2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2012 - 2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2011 - 2012 - Rhea Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2009 - 2011 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007 - 2009 - Bentley Universitesi Vakıf Fonu - Yardımcı Portföy Yöneticisi SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079368


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MAALT 314,00 39.380.525 % 9,98  
ALCTL 89,25 15.796.001 % 9,98  
BRSAN 65,80 74.256.273 % 9,94  
PRDGS 8,68 353.992.701 % 9,60  
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Sterlin 21,7185 21,8274 % 0,58  
Frank 19,2259 19,3417 % 0,80  
Riyal 4,9187 4,9434 % 0,31  
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12:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.764 8,02  
Altın Gr. 1.052 1.053 9,04  
Cumhuriyet 6.847 6.951 55,00  
Tam 6.976 7.056 38,00  
Yarım 3.388 3.449 18,00  
Çeyrek 1.702 1.724 9,00  
Gümüş.Ons 21,82 21,85 0,15  
Gümüş Gr. 13,03 13,04 0,15  
B. Petrol 96,25 96,25 2,58  
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