***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.11.2022 14:28
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tufan Deriner 02.02.2021 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 21 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisansı
Tuncay Subaşı 02.02.2021 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 16 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisansı
Alkım Biket 02.02.2021 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 22 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079489
BIST
15:594.507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 39,77
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.471
15:5918,5279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0380
|Açılış
|: 18,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
15:5919,1201
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2683
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1313
En Düşük
18,8141
15:591.049,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,88
|Açılış
|: 1.049,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler15:57
|CELHA
|28,60
|27.895.247
|% 10,00
|
|HUBVC
|6,05
|81.042.311
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|88.572.422
|% 10,00
|
|BRYAT
|956,30
|180.047.178
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|52.985.192
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,23
|20.512.979
|% -10,00
|
|TURGG
|262,60
|25.213.170
|% -9,57
|
|KZBGY
|16,85
|147.571.714
|% -8,22
|
|GLBMD
|11,19
|33.749.398
|% -7,98
|
|BALAT
|11,00
|344.625
|% -4,35
|
|THYAO
|113,00
|6.596.360.772
|% -0,35
|
|EREGL
|37,30
|5.264.738.295
|% -0,64
|
|ASELS
|39,58
|4.836.153.928
|% 4,05
|
|PETKM
|14,47
|3.072.749.049
|% -0,07
|
|ODAS
|10,79
|2.556.481.147
|% 8,12
|
|EKGYO
|5,44
|1.836.702.253
|% 1,12
|
|YKBNK
|9,87
|2.468.319.397
|% 1,02
|
|ODAS
|10,79
|2.556.481.147
|% 8,12
|
|SKBNK
|2,19
|514.555.125
|% -1,79
|
|TSKB
|3,13
|670.391.548
|% 0,00
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5237
|18,5288
|% 0,21
|
|Euro
|19,0989
|19,1247
|% 1,45
|
|Sterlin
|21,7776
|21,8868
|% 0,86
|
|Frank
|19,3374
|19,4539
|% 1,39
|
|Riyal
|4,9176
|4,9423
|% 0,29
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|4,72
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|6,74
|
|Cumhuriyet
|6.949
|7.054
|103,00
|
|Tam
|6.930
|7.048
|30,00
|
|Yarım
|3.365
|3.446
|15,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.722
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,60
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,81
|12,83
|-0,06
|
|B. Petrol
|96,39
|96,39
|2,72
|
Seans Raporu
15:57
daha fazla
-
16:12BURVA
Yüzde 7.80 oranında artışla 34.82 lira fiyatla işlem gören hissede 904, 392 adet işlem
-
16:11METUR
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 155, 903 adet işlem
-
16:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, ASELS, SASA
-
16:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 48 artarak (% 0.67 ) 3, 978
-
16:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, KERVN, TUCLK, PRDGS, CELHA, VERUS, AKENR, BAKAB, EGPRO, ALCTL