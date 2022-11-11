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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.11.2022 14:28
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alkım Biket 16.09.2021 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 22 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar
Tuncay Subaşı 16.09.2021 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 19 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar
Alper Ertekin 16.09.2021 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Uzman 7 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079491


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BRYAT 956,30 198.661.384 % 10,00  
CELHA 28,60 27.993.202 % 10,00  
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Frank 19,4531 19,5703 % 2,00  
Riyal 4,9143 4,9389 % 0,22  
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17:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.760 1.761 4,45  
Altın Gr. 1.052 1.052 8,48  
Cumhuriyet 6.970 7.075 124,00  
Tam 6.940 7.063 45,00  
Yarım 3.370 3.453 22,00  
Çeyrek 1.685 1.726 11,00  
Gümüş.Ons 21,43 21,46 -0,24  
Gümüş Gr. 12,85 12,86 -0,03  
B. Petrol 96,48 96,48 2,81  
Seans Raporu 17:15
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