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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14.11.2022 10:41
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye Fon
Fonun Süresi SÜRESİZ

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.istanbulportfoy.com

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Cahit Akım Biket 20.09.2022 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 22 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisans
Alper Ertekin 20.09.2022 2012-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Uzman 7 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisans
Ömer Doruk Ozaner 20.09.2022 2015-2016 Ak Yatırım Portföy Yönetim Bölümü Araştırma Analisti 2016-2018 Kurumsal Finans bölümü Analist 2018 - ? İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Uzman 6 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisans

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Dereboyu Cad. No:78 K:4 Ortaköy Beşiktaş 2122275600 2122275601 info@istanbulportfoy.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Müge ÇAĞLAR Yatırımcı İlişkileri Direktörü 0212 227 56 00 info@istanbulportfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079717


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PRDGS 9,58 86.904.020 % 9,99  
TUCLK 36,36 19.942.575 % 9,98  
JANTS 125,70 257.954.248 % 9,97  
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Dolar 18,6007 18,6078 % 0,34  
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Sterlin 21,8150 21,9244 % -0,39  
Frank 19,5714 19,6893 % -0,32  
Riyal 4,9333 4,9580 % 0,33  
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10:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.761 1.762 -6,43  
Altın Gr. 1.054 1.054 -0,24  
Cumhuriyet 6.998 7.103 28,00  
Tam 6.944 7.081 63,00  
Yarım 3.372 3.462 31,00  
Çeyrek 1.686 1.730 15,00  
Gümüş.Ons 21,54 21,58 -0,09  
Gümüş Gr. 12,90 12,91 -0,01  
B. Petrol 95,83 95,83 -0,16  
Seans Raporu 10:43
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