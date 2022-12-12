***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.12.2022 16:48
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Borsa İstanbul piyasa ve pazarlarında işlem gören ortaklık paylarında, rüçhan haklarında, varantlarda ve Borsa İstanbul?da işlem gören türev ürünlerde, gün içi fiyat uyuşmazlıkları ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını, algoritma destekli sistemler kullanarak kar etmek suretiyle TL cinsi mutlak getiri elde etmektir. Fon yönetim stratejisi olarak ise portföyde yer alan varlıkların pozisyon risklerini, uygun görülen yurt içi ve yurt dışı finansal ürünler yardımıyla ters pozisyon alarak azaltmayı amaçlamakta olup bu ürünlerde aldığı pozisyonlarla, piyasa nötr, piyasayla aynı veya ters yönlü stratejiler izleyebilecektir. Koruma ve getiri artırma amaçlı olarak fon portföyüne tezgahüstü ve/veya organize piyasalarda işlem gören dövize ve/veya endekse dayalı spot/forward/swap işlemleri dahil edilebilecektir. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086632
BIST
16:415.185
En Yüksek
|Değişim
|: 3,60%
|| 180,08
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
16:4118,6470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
16:4119,7277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0926
|Açılış
|: 19,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7277
En Düşük
19,5838
16:411.073,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,92
|Açılış
|: 1.073,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler16:41
|POLTK
|1.272,70
|32.153.484
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|77.943.205
|% 9,99
|
|CRFSA
|68,85
|48.260.659
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|3.145.235
|% 9,98
|
|OZSUB
|19,86
|89.981.039
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,15
|136.478.798
|% -6,75
|
|IDEAS
|48,10
|64.860.186
|% -5,31
|
|KGYO
|26,26
|26.293.839
|% -4,92
|
|MRGYO
|4,94
|77.836.047
|% -4,26
|
|THYAO
|143,20
|8.747.173.259
|% 1,56
|
|SAHOL
|41,02
|7.590.849.279
|% 2,29
|
|ASELS
|57,40
|6.019.580.644
|% 7,29
|
|EKGYO
|7,94
|4.648.425.479
|% 5,03
|
|EREGL
|41,46
|4.397.113.062
|% 2,37
|
|EKGYO
|7,94
|4.648.425.479
|% 5,03
|
|SKBNK
|2,82
|1.100.470.959
|% 6,02
|
|YKBNK
|11,66
|4.323.007.506
|% 2,73
|
|ISCTR
|11,24
|3.596.244.296
|% 6,34
|
|TSKB
|4,23
|1.330.322.362
|% 6,82
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6420
|18,6470
|% 0,03
|
|Euro
|19,7172
|19,7277
|% 0,47
|
|Sterlin
|22,8489
|22,9635
|% 0,30
|
|Frank
|19,9073
|20,0273
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% 0,02
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-5,47
|
|Altın Gr.
|1.073
|1.073
|-2,66
|
|Cumhuriyet
|7.194
|7.303
|-28,00
|
|Tam
|7.231
|7.278
|13,00
|
|Yarım
|3.502
|3.558
|6,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.778
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,51
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,05
|14,06
|0,02
|
|B. Petrol
|76,21
|76,21
|0,11
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 213, 9 artarak (% 3.99 ) 5, 570
-
16:56XU100
Endeks 5, 188 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 66 üstünde . İşlem hacmi 109, 168.00 milyon TL de
-
16:56HUBVC
Yüzde 7.18 oranında artışla 7.76 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 879, 430 adet işlem
-
16:55TSKB
Yüzde 6.82 oranında artışla 4.23 lira fiyatla işlem gören hissede 321, 214, 500 adet işlem
-
16:51MZHLD
Yüzde 9.96 oranında artışla 14.13 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 429, 130 adet işlem