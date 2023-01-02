***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.01.2023 10:19
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0005775 0,2107875 0 Bulunmamaktadır 0 Bulunmamaktadır 20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091875
BIST
10:215.592
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 82,34
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.596
En Düşük
5.568
10:2118,7299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0284
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
10:2120,0323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0047
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
10:211.097,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,38
|Açılış
|: 1.097,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:19
|TUREX
|33,00
|28.804.210
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|43.573.507
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|10.690.779
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|TERA
|21,42
|4.561.239
|% 9,96
|
|ULUFA
|9,34
|15.059.462
|% -9,93
|
|BRKVY
|32,64
|7.251.956
|% -7,95
|
|PRKME
|23,98
|4.160.511
|% -4,92
|
|QNBFL
|119,00
|659.172
|% -4,42
|
|ATEKS
|106,90
|1.080.422
|% -3,61
|
|ASELS
|64,10
|1.086.743.789
|% 3,14
|
|THYAO
|143,10
|889.703.842
|% 1,56
|
|TCELL
|39,44
|627.800.861
|% 4,12
|
|ENKAI
|34,34
|556.792.414
|% 3,62
|
|EKGYO
|8,84
|533.440.241
|% 1,26
|
|EKGYO
|8,84
|533.440.241
|% 1,26
|
|PETKM
|20,20
|457.809.674
|% 1,20
|
|KRDMD
|18,35
|396.164.578
|% 2,00
|
|SKBNK
|3,11
|62.352.012
|% 1,63
|
|ISCTR
|12,87
|254.032.185
|% 0,78
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7198
|18,7299
|% 0,15
|
|Euro
|19,9968
|20,0323
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,5412
|22,6543
|% 0,01
|
|Frank
|20,1725
|20,2940
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9658
|4,9907
|% 0,10
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,74
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.413
|7.484
|51,00
|
|Yarım
|3.590
|3.655
|22,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.827
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,45
|0,05
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|