***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.01.2023 08:09
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un ana yatırım amacı uzun vadeli ve sürekli TL bazında mutlak getiri sağlamaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için Fon?un izleyeceği temel ilke, öngörülen piyasalara paralel geliştirilecek olan yönlü stratejidir (Market Directional). Strateji uygulanırken Türkiye ve global piyasalardaki analize dayalı öngörüler doğrultusunda ortaklık payları ve diğer alternatif piyasa ürünleri seçilmek suretiyle portföy yöneticisi pozisyon alır. 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099118
BIST
18:055.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.402
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.417
En Düşük
5.124
18:0518,7753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0047
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9100
|
18,7888
En Düşük
18,6015
18:0520,1699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0210
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1000
|
20,2406
En Düşük
19,9729
18:051.130,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,91
|Açılış
|: 1.130,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.132,49
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|53,00
|1.306.012
|% 100,00
|
|EUHOL
|2,34
|133.932.121
|% 12,50
|
|EKIZ
|17,59
|1.275.084
|% 0,00
|
|GEDIK
|6,76
|12.280.301
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,73
|3.809.410.291
|% 0,00
|
|BALAT
|23,10
|2.183.066
|% 0,00
|
|AVHOL
|12,70
|33.031.807
|% 0,00
|
|ARDYZ
|9,49
|52.412.372
|% 0,00
|
|ALMAD
|4,93
|35.760.193
|% 0,00
|
|ARZUM
|24,20
|14.206.670
|% 0,00
|
|THYAO
|138,40
|9.223.090.771
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,79
|8.517.696.709
|% 0,00
|
|EREGL
|39,82
|8.050.251.391
|% 0,00
|
|ENKAI
|34,26
|5.269.115.040
|% 0,00
|
|KOZAL
|593,20
|5.166.326.529
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,79
|8.517.696.709
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,73
|3.809.410.291
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,12
|3.651.975.897
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,84
|772.559.439
|% 0,00
|
|EREGL
|39,82
|8.050.251.391
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|1,85
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|1,83
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.650
|7.720
|12,00
|
|Yarım
|3.704
|3.777
|6,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|79,42
|79,42
|-0,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MARTI
Yüzde -9.84 oranında düşüşle 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 176, 947 adet işlem
-
17:58EGEEN
Yüzde -8.51 oranında düşüşle 6, 190.00 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 541 adet işlem
-
17:57VKFYO
Yüzde -6.76 oranında düşüşle 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 870, 337 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 156 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 48 altında . İşlem hacmi 102, 227.00 milyon TL de
-
17:55VAKKO
Yüzde -7.69 oranında düşüşle 51.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 009, 713 adet işlem