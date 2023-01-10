***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.01.2023 08:09
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ?in 4?üncü maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6?ncı maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25?inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak BIST?te işlem gören ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarına ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fonun yatırım amacı ağırlıklı olarak BIST?te işlem gören ortaklık paylarına yatırım yaparak Türk lirası bazında kazanç elde etmektir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099119
BIST
18:055.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.402
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.417
En Düşük
5.124
18:0518,7754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9100
|
18,7888
En Düşük
18,6015
18:0520,1711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0222
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1000
|
20,2406
En Düşük
19,9729
18:051.130,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,91
|Açılış
|: 1.130,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.132,49
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|53,00
|1.306.012
|% 100,00
|
|EUHOL
|2,34
|133.932.121
|% 12,50
|
|YYAPI
|2,76
|30.169.420
|% 0,00
|
|TRILC
|12,38
|147.271.894
|% 0,00
|
|ZEDUR
|61,00
|2.540.084
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,76
|30.169.420
|% 0,00
|
|TCELL
|36,78
|3.170.176.557
|% 0,00
|
|SONME
|38,86
|10.542.613
|% 0,00
|
|THYAO
|138,40
|9.223.090.771
|% 0,00
|
|TATGD
|28,70
|37.510.050
|% 0,00
|
|THYAO
|138,40
|9.223.090.771
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,79
|8.517.696.709
|% 0,00
|
|EREGL
|39,82
|8.050.251.391
|% 0,00
|
|ASELS
|59,10
|6.654.257.172
|% 0,00
|
|ENKAI
|34,26
|5.269.115.040
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,79
|8.517.696.709
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,73
|3.809.410.291
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,12
|3.651.975.897
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,84
|772.559.439
|% 0,00
|
|EREGL
|39,82
|8.050.251.391
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7728
|18,7754
|% 0,03
|
|Euro
|20,1548
|20,1711
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,7822
|22,8965
|% -0,03
|
|Frank
|20,3007
|20,4230
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9834
|5,0084
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|2,04
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|1,87
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.650
|7.719
|11,00
|
|Yarım
|3.705
|3.776
|5,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,64
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|79,36
|79,36
|-0,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MARTI
Yüzde -9.84 oranında düşüşle 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 176, 947 adet işlem
-
17:58EGEEN
Yüzde -8.51 oranında düşüşle 6, 190.00 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 541 adet işlem
-
17:57VKFYO
Yüzde -6.76 oranında düşüşle 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 870, 337 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 156 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 48 altında . İşlem hacmi 102, 227.00 milyon TL de
-
17:55VAKKO
Yüzde -7.69 oranında düşüşle 51.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 009, 713 adet işlem