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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.01.2023 08:09
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ?in 4?üncü maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6?ncı maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25?inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak BIST?te işlem gören ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarına ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fonun yatırım amacı ağırlıklı olarak BIST?te işlem gören ortaklık paylarına yatırım yaparak Türk lirası bazında kazanç elde etmektir. 6




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099119


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYES 53,00 1.306.012 % 100,00  
EUHOL 2,34 133.932.121 % 12,50  
YYAPI 2,76 30.169.420 % 0,00  
TRILC 12,38 147.271.894 % 0,00  
ZEDUR 61,00 2.540.084 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,7728 18,7754 % 0,03  
Euro 20,1548 20,1711 % 0,11  
Sterlin 22,7822 22,8965 % -0,03  
Frank 20,3007 20,4230 % 0,06  
Riyal 4,9834 5,0084 % 0,06  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.873 1.874 2,04  
Altın Gr. 1.131 1.131 1,87  
Cumhuriyet 7.644 7.760 57,00  
Tam 7.650 7.719 11,00  
Yarım 3.705 3.776 5,00  
Çeyrek 1.858 1.888 3,00  
Gümüş.Ons 23,60 23,64 -0,01  
Gümüş Gr. 14,25 14,27 -0,01  
B. Petrol 79,36 79,36 -0,29  
Seans Raporu 18:05
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