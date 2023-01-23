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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

23.01.2023 06:22
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00575400 2,100210 0 Bulunmamaktadır 0 Bulunmamaktadır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103586


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 80,55 59.831.851 % 0,00  
ADEL 119,40 5.605.851 % 0,00  
ADESE 1,75 137.843.836 % 0,00  
AEFES 57,95 214.784.464 % 0,00  
AGHOL 99,50 93.357.586 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,7996 18,8043 % -0,02  
Euro 20,4597 20,5124 % 0,48  
Sterlin 23,2719 23,3886 % 0,13  
Frank 20,3972 20,5201 % 0,22  
Riyal 4,9900 5,0150 % -0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.923 1.923 -4,41  
Altın Gr. 1.163 1.163 -2,10  
Cumhuriyet 7.855 7.974 12,00  
Tam 7.866 7.951 -37,00  
Yarım 3.842 3.891 -18,00  
Çeyrek 1.921 1.945 -9,00  
Gümüş.Ons 23,84 23,88 -0,07  
Gümüş Gr. 14,42 14,43 -0,05  
B. Petrol 87,56 87,56 -0,07  
Seans Raporu 18:05
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