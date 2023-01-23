***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.01.2023 06:22
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00575400 2,100210 0 Bulunmamaktadır 0 Bulunmamaktadır 20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103590
BIST
18:055.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.490
|
5.508
En Düşük
5.427
18:0518,8040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0034
|Açılış
|: 19,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0550
|
18,8381
En Düşük
18,7516
18:0520,4960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0823
|Açılış
|: 20,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,5456
En Düşük
20,3810
18:051.162,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,84
|Açılış
|: 1.162,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.165,45
|
1.171,72
En Düşük
1.162,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|80,55
|59.831.851
|% 0,00
|
|ADEL
|119,40
|5.605.851
|% 0,00
|
|ADESE
|1,75
|137.843.836
|% 0,00
|
|AEFES
|57,95
|214.784.464
|% 0,00
|
|AGHOL
|99,50
|93.357.586
|% 0,00
|
|ACSEL
|80,55
|59.831.851
|% 0,00
|
|ADEL
|119,40
|5.605.851
|% 0,00
|
|ADESE
|1,75
|137.843.836
|% 0,00
|
|AEFES
|57,95
|214.784.464
|% 0,00
|
|AGHOL
|99,50
|93.357.586
|% 0,00
|
|THYAO
|152,90
|8.788.356.982
|% 0,00
|
|EREGL
|41,00
|7.379.312.050
|% 0,00
|
|PETKM
|18,71
|5.629.615.327
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,17
|5.032.773.098
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,63
|4.459.212.079
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,17
|5.032.773.098
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,96
|936.702.143
|% 0,00
|
|PETKM
|18,71
|5.629.615.327
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7997
|18,8040
|% -0,02
|
|Euro
|20,4822
|20,4960
|% 0,40
|
|Sterlin
|23,2734
|23,3901
|% 0,14
|
|Frank
|20,3986
|20,5215
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9903
|5,0154
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-3,60
|
|Altın Gr.
|1.163
|1.163
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|7.855
|7.974
|12,00
|
|Tam
|7.897
|7.945
|-43,00
|
|Yarım
|3.857
|3.888
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.929
|1.944
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,44
|-0,04
|
|B. Petrol
|87,51
|87,51
|-0,12
|