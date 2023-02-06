***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.02.2023 16:44
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un ana yatırım amacı uzun vadeli ve sürekli TL bazında mutlak getiri sağlamaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için Fon?un izleyeceği temel ilke, öngörülen piyasalara paralel geliştirilecek olan yönlü stratejidir (Market Directional). Strateji uygulanırken Türkiye ve global piyasalardaki analize dayalı öngörüler doğrultusunda ortaklık payları ve diğer alternatif piyasa ürünleri seçilmek suretiyle portföy yöneticisi pozisyon alır. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110054
BIST
18:054.930
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -67,45
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.748
18:0518,8279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8327
En Düşük
18,8248
18:0520,2030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0062
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,2106
En Düşük
20,1778
18:051.130,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,74
|Açılış
|: 1.130,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.132,12
En Düşük
1.130,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BSOKE
|6,38
|63.714.256
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|1.012.976
|% 10,00
|
|KONYA
|2.695,00
|93.167.382
|% 10,00
|
|KRDMA
|17,49
|80.449.106
|% 10,00
|
|OYAKC
|22,66
|291.734.897
|% 10,00
|
|COSMO
|101,70
|2.772.443
|% -10,00
|
|SDTTR
|90,90
|83.757.537
|% -10,00
|
|ATSYH
|82,10
|2.001.004
|% -9,98
|
|UZERB
|148,80
|4.046.303
|% -9,98
|
|VKING
|40,44
|4.003.409
|% -9,97
|
|THYAO
|139,90
|1.967.396.170
|% -1,96
|
|EREGL
|40,06
|1.374.708.239
|% 2,04
|
|SISE
|42,64
|1.279.538.513
|% -0,93
|
|TUPRS
|578,90
|1.224.332.059
|% -3,36
|
|KOZAL
|523,50
|876.942.314
|% -2,60
|
|EKGYO
|7,27
|442.243.794
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,88
|470.146.032
|% -1,55
|
|AKBNK
|16,20
|820.363.788
|% -1,88
|
|ALBRK
|3,30
|132.192.089
|% 0,92
|
|KRDMD
|17,66
|674.432.305
|% 8,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8261
|18,8304
|% 0,02
|
|Euro
|20,1943
|20,2050
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,5651
|22,6783
|% 0,00
|
|Frank
|20,1989
|20,3206
|% -0,02
|
|Riyal
|5,0042
|5,0293
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|-1,08
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.719
|7.788
|0,00
|
|Yarım
|3.771
|3.811
|0,00
|
|Çeyrek
|1.886
|1.905
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,27
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,46
|13,48
|0,00
|
|B. Petrol
|81,35
|81,35
|1,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BRYAT
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 861.30 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 855 adet işlem
-
17:58RHEAG
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 562, 404 adet işlem
-
17:57LOGO
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 55.80 lira fiyatla işlem gören hissede 189, 023 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 55 kaybederek (% -1.89 ) 4, 390
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BUCIM, NUHCM, CMENT, ONCSM, BSOKE, AFYON, OYAKC, CMBTN, NIBAS, AKCNS