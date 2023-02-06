***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.02.2023 16:44
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ?ta işlem gören ortaklık paylarına yatırılır. Fonun yatırım amacı ağırlıklı olarak BIST?te işlem gören ortaklık paylarına yatırım yaparak Türk Lirası bazında kazanç elde etmektir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110056
BIST
16:554.773
En Yüksek
|Değişim
|: -4,49%
|| -224,23
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.748
16:5518,8300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0103
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
16:5520,2593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0522
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,2537
16:551.133,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,64
|Açılış
|: 1.133,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler16:55
|OYAKC
|22,66
|290.972.977
|% 10,00
|
|KONYA
|2.695,00
|92.752.352
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|883.654
|% 10,00
|
|NIBAS
|14,31
|27.147.367
|% 9,99
|
|CMBTN
|460,70
|23.660.510
|% 9,98
|
|SDTTR
|90,90
|79.385.611
|% -10,00
|
|VKING
|40,44
|3.862.152
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,41
|37.352.469
|% -9,46
|
|TURSG
|9,29
|51.714.628
|% -9,37
|
|SANFM
|16,04
|2.025.095
|% -9,12
|
|THYAO
|135,30
|1.825.302.484
|% -5,19
|
|SISE
|40,56
|1.175.318.468
|% -5,76
|
|EREGL
|38,60
|1.169.285.172
|% -1,68
|
|TUPRS
|563,10
|1.094.746.563
|% -5,99
|
|KOZAL
|498,90
|760.583.891
|% -7,18
|
|EKGYO
|6,89
|399.612.767
|% -5,23
|
|YKBNK
|8,62
|423.940.043
|% -4,43
|
|AKBNK
|15,69
|747.265.041
|% -4,97
|
|ALBRK
|3,15
|117.547.893
|% -3,67
|
|ISCTR
|10,17
|332.678.005
|% -3,78
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8263
|18,8300
|% 0,05
|
|Euro
|20,2514
|20,2593
|% -0,26
|
|Sterlin
|22,6217
|22,7351
|% 0,05
|
|Frank
|20,2533
|20,3754
|% 0,08
|
|Riyal
|5,0035
|5,0286
|% 0,05
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|7,41
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|4,64
|
|Cumhuriyet
|7.737
|7.783
|3,00
|
|Tam
|7.741
|7.793
|-68,00
|
|Yarım
|3.782
|3.813
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.891
|1.907
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,30
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,51
|13,53
|0,00
|
|B. Petrol
|80,84
|80,84
|0,90
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:08BJKAS
Yüzde -9.32 oranında düşüşle 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 738, 183 adet işlem
-
17:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -260, 84 kaybederek (% -4.71 ) 5, 280
-
17:06XU100
Endeks 4, 774 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 47 altında . İşlem hacmi 18, 492.00 milyon TL de
-
17:06GLRYH
Yüzde -7.64 oranında düşüşle 8.10 lira fiyatla işlem gören hissede 782, 230 adet işlem
-
17:01XU100
Endeks 4, 775 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 46 altında . İşlem hacmi 18, 454.00 milyon TL de