***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.02.2023 17:10
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un ana yatırım amacı uzun vadeli ve sürekli TL bazında mutlak getiri sağlamaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için Fon?un izleyeceği temel ilke, öngörülen piyasalara paralel geliştirilecek olan yönlü stratejidir (Market Directional). Strateji uygulanırken Türkiye ve global piyasalardaki analize dayalı öngörüler doğrultusunda ortaklık payları ve diğer alternatif piyasa ürünleri seçilmek suretiyle portföy yöneticisi pozisyon alır. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117132
BIST
18:055.197
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 138,69
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.204
En Düşük
4.980
18:0518,8881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 19,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9680
En Düşük
18,7920
18:0520,0315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1225
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1700
|
20,0752
En Düşük
19,8029
18:051.103,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,83
|Açılış
|: 1.103,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099,08
|
1.106,42
En Düşük
1.094,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RODRG
|67,65
|39.277.230
|% 10,00
|
|BFREN
|5.237,10
|108.735.141
|% 10,00
|
|KRSTL
|9,68
|71.302.929
|% 10,00
|
|AKSA
|94,10
|994.222.737
|% 9,99
|
|GUBRF
|234,80
|2.502.998.578
|% 9,98
|
|CMBTN
|630,00
|150.739.231
|% -7,95
|
|KONYA
|3.700,00
|567.690.659
|% -7,51
|
|METUR
|5,32
|18.696.599
|% -7,48
|
|QNBFL
|86,00
|202.209
|% -7,23
|
|BALAT
|18,72
|1.013.534
|% -6,40
|
|THYAO
|143,40
|7.300.354.734
|% 6,22
|
|EKGYO
|8,54
|5.864.236.940
|% -1,39
|
|KRDMD
|21,96
|4.481.052.738
|% -2,31
|
|EREGL
|44,04
|4.167.461.766
|% -0,45
|
|ASTOR
|37,12
|4.147.341.315
|% 1,98
|
|EKGYO
|8,54
|5.864.236.940
|% -1,39
|
|YKBNK
|9,86
|2.456.345.008
|% 8,35
|
|AKBNK
|17,32
|3.686.966.938
|% 8,52
|
|KRDMD
|21,96
|4.481.052.738
|% -2,31
|
|ISCTR
|11,62
|1.980.832.671
|% 7,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8820
|18,8861
|% 0,06
|
|Euro
|20,0181
|20,0292
|% 0,60
|
|Sterlin
|22,6936
|22,8074
|% 0,98
|
|Frank
|20,0823
|20,2032
|% 0,50
|
|Riyal
|5,0176
|5,0427
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|8,10
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|5,69
|
|Cumhuriyet
|7.466
|7.579
|0,00
|
|Tam
|7.520
|7.579
|-45,00
|
|Yarım
|3.674
|3.709
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.854
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,69
|20,72
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,22
|82,22
|-0,60
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59VAKKO
Yüzde 8.08 oranında artışla 56.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 752, 754 adet işlem
-
17:58GARFA
Yüzde 9.95 oranında artışla 24.08 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 539 adet işlem
-
17:57YUNSA
Yüzde 6.71 oranında artışla 89.00 lira fiyatla işlem gören hissede 796, 743 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 108, 57 artarak (% 2.40 ) 4, 633
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EPLAS, PINSU, CEOEM, RAYSG, BRSAN, AKSA, NUHCM, FLAP, RODRG, VANGD