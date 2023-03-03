***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Satış Başlangıç Tarihi 30.12.2022Fonun Tasfiye Tarihi 30.12.2029Fonun Yatırım Stratejisi Fon, sektör ayrımı olmaksızın teknoloji dikeyinde tekrar eden gelir üretebilme, dikeyleşme ve globalleşme stratejik hedefleri olan, İslâmi finans prensiplerine uygun, global ölçekte rekabet edebilecek yüksek teknoloji üreten tohum aşaması, erken aşama ve büyüme aşamasındaki girişimlere, uzun vadeli finansal getiri sağlama hedefi doğrultusunda yatırım yaparak getiri elde etmeyi hedeflemektedir. Fon, girişim şirketlerine kira sertifikası, sermaye, borç sermaye karması faizsiz finansman ve mevzuatın izin verdiği diğer faizsiz araçlarla yüksek riskli girişim sermayesi yatırımı yapmayı ve bu şirketlere operasyonel destek de sağlamak suretiyle şirketlerin büyüme hedeflerine ulaşmasını sağlayarak uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın Çelikdelen 24 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAlpaslan Ensari (Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi) 2020 - Devam... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2020 - İstanbul Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2008-2012 - Mira Menkul Değerler A.Ş. Fon Yöneticisi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIBarış Hocaoğlu 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Genel Müdür 2015-Devam- Actus Portföy Yönetimi A.Ş-Genel Müdür/YK Üyesi 2012-2015- AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2009-2012-Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2001-2009- Global Menkul Değerler A.Ş. ? Genel Müdür Yardımcısı SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIYiğit Arslan 2020- Devam- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları Portföy Yöneticisi 2017 ? 2020- Actus Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları Portföy Yöneticisi 2012 - 2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2011 - 2012 - Rhea Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2009 - 2011 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007 - 2009 - Bentley Universitesi Vakıf Fonu - Yardımcı Portföy Yöneticisi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120114BIST