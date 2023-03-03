***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.03.2023 20:47
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın Çelikdelen 24 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alpaslan Ensari 08.2020- Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 04.2012- 08.2020. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2008-2012 Mira Menkul Değerler Fon Yöneticisi 2015- Devam Mapark Otopark Sistemleri Girişimi Kurucu Ortağı 2016-Devam Tuina Gıda Hizmetleri Kurucu Ortağı Girişim sermayesi yatırımları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi olarak atanan komite üyesi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Barış Hocaoğlu 2020- Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş- Genel Müdür 2015- 2020 Actus Portföy Portföy Yönetimi A.Ş- Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi 2012- 2015 AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş- Genel Müdür 2009- 2012- Global Portföy Yönetimi A.Ş- Genel Müdür 2001- 2009- Global Menkul Değerler A.Ş.- Genel Müdür Yardımcısı SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Yiğit Arslan 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Varlık Sınıfları- Direktör 2017-2020? Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Varlık Sınıfları- Direktör 2012-2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi 2011- 2012- Rhea Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi 2009-2011 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007- 2009 Bentley Üniversitesi Vakıf Fonu- Yardımcı Portföy Yöneticisi Dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip personel SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Mehmet Tuğrul Tekbulut 1976-1980 Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü 1980-1983 Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans 1997-1999 Harvard Business School - Owner and President Management Programı 2004-2006 Sabancı Üniversitesi Biyomühendislik Yüksek Lisans 2006-2009 Tübisad Yönetim Kurulu Başkanı 1984 devam Logo Yazılım kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Buğra Koyuncu 1987-1993 İstanbul Teknik Üniversitesi - Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1993 2004 Logo Yazılım - Sistem Analisti, Proje Yöneticisi Ürün Geliştirme Müdürü 2004- 2011 Logo Yazılım - Genel Müdür 2011- 2019 Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı 2019 devam Logo Grup CEO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Gülnur Anlaş 1980-1984 Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü 1987 1989 Texas Tech University - Finans MBA 1989 1991 University of Delaware Ekonomi MA 1984- 1987 Interbankda müfettiş yardımcısı 1993 -1996 Chemical Bank - Müdür 1996-2001 Westdeutsche Landesbank AGda kurumsal finansman Direktörü 2001- 2005 Teba - Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı 2006 devam Logo Yazılım - Grup Finans Başkanı
Başak Kural 1998-2003 İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2014-2017 İstanbul Bilgi Üniversitesi - MBA 2002-2005 Beko Elektronik A.Ş.- Ürün yöneticisi 2005-2006 Borusan Telekom Ürün Yöneticisi 2007-2010 Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.- Kıdemli Ürün Müdürü - Pazarlama 2010-2014 Avea - Mobil İnternet Gelirlerinden sorumlu Grup Müdürü 2014-2017 Türk Telekom- Teknoloji ve Regülasyon Stratejilerinden Sorumlu Direktör 2017 devam Logo Elektronik Genel Müdürü
İsmail Duran 1999- 2001 Logo Yazılım Özel Projeler Birimi) 2001-2003 Uluslararası Bilgisayar A.Ş ortağı ve özel bir üniversitede iki dönem misafir öğretim üyeliği yaptı. 2003-2007 Logo Yazılım- Ar-Ge ve Altyapı Bölümünün çeşitli kademelerinde görev aldı. 2007- 2015 Logo Yazılım- Ar-Ge Müdürü 2015- 2016 Logo Yazılım Baş Mimarı 2016- 2019 Logo Yazılım- Yazılım Mimarisi Direktörü 2019 -devam Logo Yazılım- Teknoloji Grup Başkanı
Merve Zabcı Kara 2017 Devam- Blue Bridge Capital Partners Yatırım Danışmanlık 2012 ?2017 AGI Partners, New York- Girişim Sermayesi Yatırımları Yönetici 2010- 2012 The University of Chicago Booth School of Business, Chicago İşletme Yüksek Lisansı 2009- 2010- ADM Capital, İstanbul Girişim Sermayesi Yatırımları Yönetici 2008- 2009- NBK Capital Partners, İstanbul Yatırım Bankacılığı 2006- 2008- Garanti Yatırım, İstanbul Yatırım Bankacılığı
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tuncay Subaşı 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 16 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Yiğit Arslan 2020- Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2017 - 2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2012 - 2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2011 - 2012 - Rhea Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2009 - 2011 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007 - 2009 - Bentley Universitesi Vakıf Fonu - Yardımcı Portföy Yöneticisi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120119
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