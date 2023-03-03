***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın Çelikdelen 24 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAlpaslan Ensari 08.2020- Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 04.2012- 08.2020. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2008-2012 Mira Menkul Değerler Fon Yöneticisi 2015- Devam Mapark Otopark Sistemleri Girişimi Kurucu Ortağı 2016-Devam Tuina Gıda Hizmetleri Kurucu Ortağı Girişim sermayesi yatırımları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi olarak atanan komite üyesi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIBarış Hocaoğlu 2020- Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş- Genel Müdür 2015- 2020 Actus Portföy Portföy Yönetimi A.Ş- Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi 2012- 2015 AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş- Genel Müdür 2009- 2012- Global Portföy Yönetimi A.Ş- Genel Müdür 2001- 2009- Global Menkul Değerler A.Ş.- Genel Müdür Yardımcısı SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIYiğit Arslan 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Varlık Sınıfları- Direktör 2017-2020? Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Varlık Sınıfları- Direktör 2012-2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi 2011- 2012- Rhea Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi 2009-2011 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007- 2009 Bentley Üniversitesi Vakıf Fonu- Yardımcı Portföy Yöneticisi Dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip personel SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIMehmet Tuğrul Tekbulut 1976-1980 Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü 1980-1983 Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans 1997-1999 Harvard Business School - Owner and President Management Programı 2004-2006 Sabancı Üniversitesi Biyomühendislik Yüksek Lisans 2006-2009 Tübisad Yönetim Kurulu Başkanı 1984 devam Logo Yazılım kurucusu ve Yönetim Kurulu BaşkanıMehmet Buğra Koyuncu 1987-1993 İstanbul Teknik Üniversitesi - Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1993 2004 Logo Yazılım - Sistem Analisti, Proje Yöneticisi Ürün Geliştirme Müdürü 2004- 2011 Logo Yazılım - Genel Müdür 2011- 2019 Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı 2019 devam Logo Grup CEO Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıGülnur Anlaş 1980-1984 Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü 1987 1989 Texas Tech University - Finans MBA 1989 1991 University of Delaware Ekonomi MA 1984- 1987 Interbankda müfettiş yardımcısı 1993 -1996 Chemical Bank - Müdür 1996-2001 Westdeutsche Landesbank AGda kurumsal finansman Direktörü 2001- 2005 Teba - Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı 2006 devam Logo Yazılım - Grup Finans BaşkanıBaşak Kural 1998-2003 İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2014-2017 İstanbul Bilgi Üniversitesi - MBA 2002-2005 Beko Elektronik A.Ş.- Ürün yöneticisi 2005-2006 Borusan Telekom Ürün Yöneticisi 2007-2010 Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.- Kıdemli Ürün Müdürü - Pazarlama 2010-2014 Avea - Mobil İnternet Gelirlerinden sorumlu Grup Müdürü 2014-2017 Türk Telekom- Teknoloji ve Regülasyon Stratejilerinden Sorumlu Direktör 2017 devam Logo Elektronik Genel Müdürüİsmail Duran 1999- 2001 Logo Yazılım Özel Projeler Birimi) 2001-2003 Uluslararası Bilgisayar A.Ş ortağı ve özel bir üniversitede iki dönem misafir öğretim üyeliği yaptı. 2003-2007 Logo Yazılım- Ar-Ge ve Altyapı Bölümünün çeşitli kademelerinde görev aldı. 2007- 2015 Logo Yazılım- Ar-Ge Müdürü 2015- 2016 Logo Yazılım Baş Mimarı 2016- 2019 Logo Yazılım- Yazılım Mimarisi Direktörü 2019 -devam Logo Yazılım- Teknoloji Grup BaşkanıMerve Zabcı Kara 2017 Devam- Blue Bridge Capital Partners Yatırım Danışmanlık 2012 ?2017 AGI Partners, New York- Girişim Sermayesi Yatırımları Yönetici 2010- 2012 The University of Chicago Booth School of Business, Chicago İşletme Yüksek Lisansı 2009- 2010- ADM Capital, İstanbul Girişim Sermayesi Yatırımları Yönetici 2008- 2009- NBK Capital Partners, İstanbul Yatırım Bankacılığı 2006- 2008- Garanti Yatırım, İstanbul Yatırım BankacılığıFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTuncay Subaşı 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 16 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIYiğit Arslan 2020- Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2017 - 2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2012 - 2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2011 - 2012 - Rhea Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2009 - 2011 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007 - 2009 - Bentley Universitesi Vakıf Fonu - Yardımcı Portföy Yöneticisi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120119BIST