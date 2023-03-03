***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.03.2023 20:47
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın Çelikdelen 24 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alpaslan ENSARİ 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2008-2020- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Vekili 04.2012- 08.2020 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Fon Yöneticisi Girişim sermayesi yatırımları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi olarak atanan komite üyesi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Barış HOCAOĞLU 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.?Genel Müdür 2015-2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2015- AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2009-2012 Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2001-2009- Global Menkul Değerler A.Ş. ? Genel Müdür Yardımcısı SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Levent KIZILTAN 2021-Devam- TÜBİSAD YK Başkanı 2020?Devam- FVD İleri Teknoloji Hizmetleri Danışmanlık ve Yatırım A.Ş. Yöneticisi 2020-Devam -Eczacıbaşı Bilişim Yönetim Kurulu Üyesi 2020-Devam- E-Güven A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2011-2020- Eczacıbaşı Topluluğu Bilgi ve İletişim Sistemleri Grup Başkanı, Eczacıbaşı Bilişim Murahhas Azası 2011-2020- Biznet A.Ş. YK Üyesi, E-Güven A.Ş. YK Üyesi
Irmak PAKDEMİR 2020-Devam - Pak Ventures Danışmanlık Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı 2015?Devam- SoftwareONE Türkiye A.Ş. Genel Müdürü 2005-2015- Dataserv Bilişim Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü 2004-2005- Tangent Computer Satış Danışmanı 2001-2002- Dataserv Yarı Zamanlı Satış Danışmanlığı
Deniz ÖZEN 2015-2020- Microsoft Ortadoğu ve Afrika Tüketici Ürünleri Satış Ekibi Bölgesel Genel Müdürü 2011-2015-Microsoft Ortadoğu Perakende Satış ve Pazarlama Bölgesel Müdürü 2010-2011-Microsoft Türkiye Tüketici ve Çevrimiçi İşler Bölgesel Müdürü 2005-2010- Microsoft Dubai Ticari İş Grubu Bölgesel Müdürü 2002-2005- Microsoft Türkiye İşletme Müdürü 1999-2002- Compaq Bilgisayar Pazarlama Müdürü
Neda SOYDAN 2020 - Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ? GSYF Portföy Yöneticisi 2019-2020 BV Crypto Dijital Varlık Saklama Hizmetleri Yöneticiliği, 2017-2020 Bosphorist Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Yöneticiliği - 2015-2020 TÜGİM Genel Sekreterliği 2015-2020 BUBA (Bümed Business Angels) Yönetim Kurulu Üyeliği Şirket bünyesinde dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye sahip kişi olarak atanan komite üyesi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120120
BIST