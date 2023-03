***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Satış Başlangıç Tarihi 12.10.2022Fonun Yatırım Stratejisi Fon, tohum aşaması öncesi ile büyüme aşaması arasında bulunan Tebliğ in 18 inci maddesindeki şartları sağlayan girişim şirketlerine ve Türkiye de yerleşik çeşitli nedenler ile geleneksel finansman ürünlerine ulaşımı olmayan, küçük ve orta ölçekli, ciddi bir büyüme potansiyeli ile alanında lider olma şansını barındıran şirketlere yatırım yapmayı hedeflemektedir.Fon ana yatırım stratejisi doğrultusunda, Türkiye de kurulmuş, iş geliştirme ve satın almalar ile yurt dışına açılabilecek ve döviz cinsinden gelir elde etme potansiyeline sahip girişimlerine yatırım yapmayı hedeflemektedir.Yatırım yapılması hedeflenen sektörler§ Yazılım Hizmetleri (SaaS)§ Bankacılık Hizmetleri (BaaS)§ Yapay Zeka (AI)§ Pazarlama ve perakende Teknolojileri§ Biyofarma İlaç Teknolojileri§ Sağlık Hizmetleri Teknolojileri§ Lojistik ve Ulaşım Teknolojileri§ Finansal Teknolojiler (Fintech)§ Oyun ve Eğlence§ Tarımsal ve Zirai Teknolojiler§ Yenilenebilir Enerji ve Enerji Hizmetleri Teknolojileri§ Büyüme potansiyeli olan diğer sektörlerFon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın Çelikdelen 24 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAlpaslan ENSARİ 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2008-2020- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Vekili 04.2012- 08.2020 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Fon Yöneticisi Girişim sermayesi yatırımları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi olarak atanan komite üyesiBarış HOCAOĞLU 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.?Genel Müdür 2015-2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2015- AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2009-2012 Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2001-2009- Global Menkul Değerler A.Ş. ? Genel Müdür YardımcısıMehmet Ali DENİZ 2021 Naturelgaz A.Ş. ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2014 Devam Global Yatırım Holding A.Ş., Grup Strateji ve M&A Direktörü 2011 2014 Soma Holding A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 2009 2011 Ra Invest A.Ş., Kurucu Ortak 2006-2009 Global Yatırım Holding A.Ş, İş Geliştirme Direktörü 1997-2006 Global Menkul Değerler A.Ş,, Kurumsal Finansman DirektörüErcan Nuri ERGÜL 2020 - Ağustos 2022 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi 2017 - 2020- Actus Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi 2017 Devam- Global Liman İşletmeleri- Yönetim Kurulu Üyesi 2015 - 2016- Tamek Holding- İcra Kurulu ÜyesiCaner Cevdet AKÇALI 2020 Devam Nassau Cruise Port Ltd., Yönetim Kurulu Üyesi 2017 Devam Global Yatırım Holding A.Ş., Strateji ve Şirket Satın Alma ve Birleşme, Kıdemli Müdür 2015 2017 Akbank T.A.S., Proje Finansmanı ve Yatırım Bankacılığı, Müdür 2008 ? 2015 Ernst & Young, Kurumsal Finansman Danışmanlık Hizmetleri, MüdürUğur Kerem SEÇKİN 04/2021 Devam Yönetim Kurulu Üyesi, GPH Taranto Cruise Port (İtalya) 03/2015 03/2017 Genel Müdür Yardımcısı, New Ventures Private Equity (MENA) 02/2013 01/2015 İş Geliştirme, Satış ve Pazarlamada Direktörü, Republika Academic Aparts (Türkiye) 11/2007 12/2012 Kurucu ve Yönetici Ortak, Choove SRL (İtalya)Neda SOYDAN 2020 - Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. GSYF Portföy Yöneticisi 2019-2020 BV Crypto Dijital Varlık Saklama Hizmetleri Yöneticiliği, 2017-2020 Bosphorist Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Yöneticiliği 2015-2020 TÜGİM (Tüm Girişimciler ve İş Mentorları Derneği) Genel Sekreterliği 2015-2020 BUBA (Bümed Business Angels) Yönetim Kurulu Üyeliği - 2008-2015 Eksoy Kimya Genel Müdür Yardımcısı Şirket bünyesinde dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye sahip kişi olarak atanan komite üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120151BIST