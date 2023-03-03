***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerDeğerleme günü (haftanın ikinci iş günü) saat 13:30 a kadar verilen alım ve satım talimatları, verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden hesaplama gününü takip eden üçüncü iş gününde gerçekleştirilir. Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşlarıFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un yatırım stratejisi varlık ve ihraççı bazında uygun bir varlık dağılımı belirleyerek sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak düşük volatilite ile portföy değerini artırarak reel bir getiri sağlamaktır. Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacak olup, yatırım stratejisine uygun olarak uygun bir portföy dağılımı sağlamak ve getiriyi optimize etmek amaçlı olarak fon portföyünün kalan kısmı ile Türk Lirası cinsinden varlıklara ve/veya yabancı ihraççıların ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilecektir. Fon portföyünü olası kur riskinden korunma amaçlı işlemler yapılabilir. 6Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın Çelikdelen 24 SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarKaan KOLABAŞ 20.12.2022 2000-2001 Kentbank A.Ş. MT-Hazine Bölümü 2002-2012 çeşitli bankaların hazine ve Özel bankacılık bölümlerinde Portföy Yöneticisi 2012-2014 Fibabanka A.Ş. Özel Bankacılık Bölüm Müdürü 2014-2019 Aktifbank A.Ş. Özel Bankacılık Bölüm Başkanı 2019- İstanbul Portföy Genel Müdür Yardımcısı 22 SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıAlp Varolan 2009-2012 yılları arasında Denizbank Özel Bankacılık Özel İşlemler Bölümü nde ekip liderliği 2012 Şubat 2013 Eylül, Banque International Luxembourg Zurih `te Türkiye Masası Yöneticisi 2015 Kasım ayı itibariyle ise halen sürdürmekte olduğu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş de Portföy Yöneticisi 16 SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120155BIST