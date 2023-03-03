***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon hisse senedi şemsiye fona bağlı olup, Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak yurtiçi ihraçcı paylarından oluşur. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ in 6. maddesi çerçevesinde Hisse Senedi Şemsiye Fon a bağlı Hisse Senedi Yoğun Fon niteliğinde olup Fon portföy değerinin en az %80 i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ a işlem gören ihraççı paylarından oluşur. Fon portföyünde yer alan ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları %80 lik oranın hesaplanmasına dahil edilir. YBFde yer verilmiştirFon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAYDIN ÇELİKDELEN 24 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120165BIST