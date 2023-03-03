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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

03.03.2023 21:09
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, büyüme ve gelişme potansiyeli yüksek, esas faaliyet alanı itibariyle faizsiz finans prensiplerine uygun ve halka açık olmayan anonim ile limited şirketlere, sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı hedeflemektedir. Fon un yatırım yapmayı hedeflediği sektörler finans teknolojisi (bankacılık ödeme sistemleri, sigortacılık, finans teknolojisi hizmetleri), perakende, teknoloji, yazılım, bilişim, IOT (nesnelerin interneti), E-ticaret, ödeme sistemleri ve pazaryeri modelleri üzerine kurulmuş şirketler, bulut, büyük veri, donanım ve giyilebilir teknolojileri içeren yapılanmalardır.


Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın Çelikdelen 24 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alpaslan ENSARİ 14.12.2018 08.2020- Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 04.2012- 08.2020. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2008-2012 Mira Menkul Değerler Fon Yöneticisi 2015- Devam Mapark Otopark Sistemleri Girişimi Kurucu Ortağı 2016-Devam Tuina Gıda Hizmetleri Kurucu Ortağı Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Barış HOCAOĞLU 30.12.2020 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Genel Müdür 2015-2020-Actus Portföy Yönetimi A.Ş-Genel Müdür 2012- 2015- AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş. -Genel Müdür 2009-2012-Global Portföy Yönetimi A.Ş. -Genel Müdür 2001-2009- Global Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Neda SOYDAN 01.02.2021 2020 - Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. GSYF Birimi yöneticisi 2015 - 2020 Boğaziçi Üniversitesi Business Angels (Melek Yatırımcı Ağı) Yönetim Kurulu Üyesi 2011 - 2015 Eksoy Kimya Genel Müdür 2001 - 2011 Eksoy Kimya Fabrika Müdürü Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip personel SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Burak ÜSTAY 14.12.2018 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2015-2020 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 1995-2014 WestLB (WestdeutscheLandesbank) Istanbul Şubesi, Hazine GMY 1992-1995 Chemicalbank A.Ş. Hazine Müdür Yardımcısı 1991-1992 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Hazine, FX Trader SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120172


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Yarım 3.740 3.779 39,00  
Çeyrek 1.870 1.889 19,00  
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